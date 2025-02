Ancona, notte di violenza: rissa e incidente in via Brecce Bianche, feriti e indagini in corso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un incidente e una rissa il bilancio di una movimentata notte ad Ancona, dove la Polizia di Stato è intervenuta per chiarire la dinamica dei fatti. L’episodio si è verificato intorno alle 00.35 in via Brecce Bianche, quando una segnalazione al 112 ha allertato le forze dell’ordine su una rissa in corso e un successivo incidente stradale con feriti.

Intervento della Polizia e soccorsi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, all’arrivo della volante sul luogo dell’incidente, è stata trovata un’autovettura capovolta. Il personale del 118 stava già soccorrendo un uomo, nato nel 2008, che giaceva incosciente vicino al veicolo. Un’altra ambulanza ha prestato soccorso al conducente dell’auto, il quale ha dichiarato di essere stato vittima di una tentata rapina da parte di 3 individui sconosciuti.

La dinamica dell’incidente

Il conducente ha raccontato che i presunti aggressori lo hanno fermato con la scusa di chiedere una sigaretta e sono saliti a bordo del veicolo. Uno di loro era armato di un piccolo coltello. Alla vista dell’arma, il conducente ha probabilmente tentato di fuggire, ma ha perso il controllo del mezzo, impattando contro altre 2 auto in sosta, prima di ribaltarsi.

Aggressione e fuga

Nel caos che ne è seguito, il conducente è stato aggredito con calci e pugni da altri soggetti, ancora in fase di identificazione. Uno degli uomini coinvolti è riuscito ad allontanarsi dalla scena e si è recato autonomamente al pronto soccorso di Torrette per parlare con il primo ferito.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso da parte della Squadra Mobile di Ancona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La situazione è in fase di aggiornamento e ulteriori dettagli saranno resi noti non appena disponibili.

Fonte foto: IPA