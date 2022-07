Ancona, nonna e nipotini investiti al ritorno dal mare: sono gravi

Grave incidente stradale nella serata di martedì 19 luglio in provincia di Ancona: una nonna di 65 anni e i suoi due nipoti di 10 e 13 anni sono stati centrati in pieno, attorno alle 20, da un’automobile, davanti alla stazione ferroviaria di Torrette. I tre sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali Salesi e Torrette.

L’incidente

La donna e i due nipoti stavano tornando dal mare. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’, l’impatto è stato molto violento, tanto che i corpi dei due ragazzi sono stati scaraventati a diversi metri di distanza dal punto di collisione con l’auto, praticamente schiacciati a ridosso dal marciapiede. L’investitore si è fermato immediatamente dopo l’impatto.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare e al momento non è ancora chiaro se i tre stessero attraversando o meno sulle strisce pedonali.

L’incidente stradale è avvenuto a Torrette, in provincia di Ancona, nei pressi della stazione ferroviaria.

I soccorsi

L’investimento è avvenuto nei pressi della fermata bus della stazione di Torrette ed è stato notato da molte persone, che si sono subito attivate per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte.

Dopo l’incidente stradale, i due ragazzini urlavano dal dolore e lamentavano probabilmente alcune fratture. La breve distanza tra il punto dell’incidente e l’ospedale regionale ha fatto sì che le ambulanze della Croce Gialla e del 118 giungessero sul posto in poco tempo. Oltre alla Croce Gialla di Ancona è intervenuta anche l’automedica.

L’anziana donna è stata trasportata all’ospedale di Torrette in codice rosso. I suoi nipoti, invece, sono stati portati all’ospedale Salesi, uno in codice giallo e l’altro in codice rosso.

Come stanno le persone investite a Torrette

Secondo quanto è stato riferito da ‘Il Resto del Carlino’, le tre persone investite da un’automobile davanti alla stazione ferroviaria di Torrette nella serata di martedì 19 luglio sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.