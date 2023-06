Anche Miss Italia Lavinia Abate all'esame di Maturità 2023, il video prima della prova: "Agitata, ma contenta"

L’ora della prima prova dell’esame di Maturità 2023 è scoccata anche per Lavinia Abate. La vincitrice del concorso di bellezza nell’edizione 2022 ha affrontato la prima giornata con il test scritto al liceo Azzarita di Roma.

Prima di iniziare la prova, Lavinia Abate ha riferito all”Ansa’ le sue considerazioni personali: “Mi sento molto agitata ma sono contenta e spero che vada tutto bene. Sono stati cinque anni in cui ho dato il massimo”.

Quindi, Miss Italia 2022 ha parlato dei suoi progetti futuri: “Dopo gli esami vorrei dedicarmi alla musica. Ormai lo sanno tutti, è la mia più grande passione e spero di poter esaudire il mio sogno”.

Il 21 giugno, difatti, è la prima giornata degli esami di Maturità 2023 per tutta l’Italia, tranne per gli studenti delle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione, che dovranno sostenere solamente la prova orale.

Non sono mancate le polemiche per le tracce proposte, per alcuni troppo allineate al “governo di destra”, come ‘L’intervista con la storia’ di Oriana Fallaci e ‘L’idea di nazione’ di Federico Chabod. Entusiasmo, invece, per la traccia sulla creatività umana con riferimento all’ultima opera di Piero Angela ’10 cose che ho imparato’.