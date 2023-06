Anche Elly Schlein alla manifestazione del M5s a Roma, il corteo contro il precariato voluto da Conte

Il M5s è in piazza a Roma per un corteo contro il precariato. La manifestazione contro le politiche del lavoro del nuovo governo unisce persino l’opposizione: in piazza accanto a Giuseppe Conte, anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

Le motivazioni del corteo

Il corteo #BastaVitePrecarie organizzato dal M5s si muove a partire da piazza della Repubblica, nei pressi di Termini, per arrivare a largo Corrado Ricci, dove Giuseppe Conte dovrebbe parlare al termine della manifestazione.

Nella protesta, che unisce giovani precari, percettori del reddito, universitari, sventolano le bandiere del M5S accanto a quelle della pace.

Fonte foto: ANSA Un cartello al corteo organizzato dal M5s a Roma il 17 giugno

Tra i tanti cartelli, ci sono messaggi contro le misure del governo Meloni ma anche contro la guerra in Ucraina.

Giorgia Meloni torna anche nei cori: “Meloni, Meloni dimissioni!” gridano nella piazza, alternato a “Conte! Conte! Conte!”.

“È importante questa testimonianza per una delle battaglie comuni ed è un segnale importante per chi pensa di essere maggioranza nel Paese” ha detto Conte in piazza.

Intervistato al Tg1 Conte aveva detto che si tratta di “una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che sono sottopagati con paghe da fame, per coloro che sono alle prese con il caro-mutui, caro-affitti, caro-vita. Con un governo che è sordo a tutto questo e concentrato in investimenti in armi e munizioni“.

Anche Schlein in piazza

All’apertura del corteo c’è anche la segretaria dem Elly Schlein, che si sarebbe convinta a partecipare alla manifestazione dopo una chiamata con Conte.

“Ci tenevamo a venire per dare un segnale di volontà di lavorare insieme contro la precarietà e il salario minimo e il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi” ha dichiarato Elly Schlein.

“Da lunedì chiederemo a questa comunità di mobilitarci in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non passare”, ha detto Schlein a Bologna, e dare “forza e gambe alle nostre proposte” che potrebbero rischiare “di non arrivare”

Sulla partecipazione della leader del Pd Conte aveva detto: “Questa è una manifestazione aperta a tutte le forze politiche, sociali e civiche. Comunque i protagonisti saranno cittadini comuni che sono portatori di questo disagio economico e sociale che il governo non vede”.

Le parole di Fratoianni

Anche Nicola Fratoianni è in piazza accanto alle altre forze dell’opposizione.

“Cancellare il reddito in un Paese in cui aumentano le diseguaglianze significa fare la guerra ai poveri invece che alla povertà” aveva commentato il leader di Sinistra Italiana.

“E’ quello che fa questo governo, mentre piccona i controlli e la giustizia e affossa tutte le iniziative per garantire la transizione ecologica. E tutto questo avviene mentre i rischi di una catastrofe mondiale causata dall’escalation bellica sono sempre più evidenti. Un governo fossile” aveva aggiunto.