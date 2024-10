Anastasia scomparsa da Viareggio, ritrovata in Francia da Chi l'ha visto: come sta la 16enne e con chi era

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Anastasia, la ragazza 16enne scomparsa da Viareggio, è stata ritrovata a Parigi, in Francia, da “Chi l’ha visto?”. Mancava da casa da inizio settembre, sta bene ed era in compagnia di quello che appare essere ora il suo fidanzato.

Chi è Anastasia, la 16enne scomparsa a Viareggio

Sono state settimane di preoccupazione quelle che hanno vissute i familiari di Anastasia Ronchi, ragazza di 16 anni di cui si erano perse le tracce da più di un mese.

Era scomparsa da Viareggio ed è stata ritrovata in Francia in queste ore.

La ragazza vive a Viareggio, città dalla quale era scomparsa

La missione di “Chi l’ha visto?” in Francia

Fondamentale per il suo ritrovamento è stata la trasmissione della Rai, “Chi l’ha visto?”. I suoi due inviati Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti infatti si sono recati oltralpe, seguendo le segnalazioni di due telespettatori veneti, uno dei quali vive a Parigi, e hanno ritrovato Anastasia.

La ragazza è in buone condizioni e si trovava in compagnia di Paul, il suo fidanzato. I due si erano conosciuti e frequentati nella città toscana e, come rivelato dallo stesso uomo, sono innamorati e hanno intenzione di sposarsi.

Preoccupato e spaventato per la scomparsa della figlia nelle ultime settimane, suo padre Giancarlo ha ringraziato i due telespettatori che l’hanno scovata davanti a un supermercato francese.

Come sta, perché era sparita e il precedente

Secondo la segnalazione, “la ragazza aveva un cappellino di lana in testa, era ed era in compagnia di un ragazzo più grande di lei, un po’ scuro di pelle. Con loro c’era un altro clochard. Erano seduti a terra e attendevano che i clienti all’uscita del supermercato dessero loro qualcosa”. Questo quanto rivelato dall’italiano residente nella capitale francese.

L’uomo in questione sarebbe proprio Paul, un 42enne senza fissa dimora del quale Anastasia si sarebbe invaghita a Viareggio e che aveva promesso di portarla a Parigi. Il padre ne aveva già parlato, sottolineando come fosse “un’icona a Viareggio, un homeless, senza fissa dimora, pregiudicato che conduceva una vita totalmente irregolare, drogato fino ai capelli”.

La ragazza dunque sta bene e potrà presto far ritorno a casa a Viareggio, in Toscana. Per ritrovarla sono stati decisivi gli appelli lanciati dal genitore che aveva avvisato come la ragazza dovesse assumere quotidianamente dei farmaci e per questo motivo era ancora più in apprensione per le sue condizioni di salute. Non è la prima volta che Anastasia sparisce: già nel 2023 di lei si erano perse le tracce per una decina di giorni, prima che facesse ritorno a casa.