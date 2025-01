Anastasia Sarro in Messico cade dal balcone, grave la 23enne di Montemiletto: studia al Politecnico di Torino

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Anastasia Sarro è in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La studentessa italiana di 23 anni è rimasta ferita dopo una caduta da un balcone di una residenza universitaria a Queretaro, in Messico, dove aveva appena concluso l’Erasmus. Laureata al Politecnico di Torino, la giovane è originaria di Montemiletto, in provincia di Avellino.

Anastasia Sarro caduta da dieci metri di altezza

La studentessa italiana è precipitata da un’altezza di circa dieci metri. Sulla vicenda indagano le autorità messicane, ma non sembrano esserci dubbi sull’ipotesi di un incidente.

Anastasia Sarro ha riportato diverse fratture ed ha subito un intervento durato circa 10 ore in una clinica di San Cristobal Ecatepec, dove è tutt’ora ricoverata.

Anastasia Sarro studia al Politecnico di Torino

Le indagini delle autorità messicane sulla caduta

Anastasia Sarro si è laureata presso il Politecnico di Torino con una tesi in Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione. Originaria di Montemiletto, piccolo centro di cinquemila abitanti in provincia di Avellino, è figlia di due medici che si sono recati in Messico subito dopo l’incidente, avvenuto il 2 gennaio.

La studentessa italiana aveva appena concluso l’Erasmus+ a Queretaro, in Messico, e sarebbe tornata in Italia nel giro di pochi giorni.

Come detto, l’ipotesi più accreditata è quella della caduta accidentale da un balcone della residenza universitaria in cui viveva da sola. A chiamare i soccorsi è stato un amico della studentessa italiana, che dopo la caduta non avrebbe perso coscienza.

Anastasia Sarro, la vicinanza di Montemiletto e del Politecnico di Torino

La comunità di Montemiletto è in ansia per la sorte di Anastasia Sarro. Massimiliano Minichiello, sindaco del comune in provincia di Avellino, ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia a nome dei cittadini e ha comunicato la più ampia disponibilità a sostenerla con “la concreta vicinanza dell’amministrazione comunale”.

Massimo supporto e solidarietà anche dal Politecnico di Torino, che in una nota ha specificato di aver appreso della notizia dalla stampa e di “non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Università ospitante”.

“Gli uffici preposti – si legge nella nota – si sono immediatamente attivati, anche attraverso canali non ufficiali, ma al momento non ci sono altri aggiornamenti”.