L'amica geniale è il libro più bello degli ultimi 25 anni secondo il New York Times: l'elogio a Elena Ferrante

È italiano il libro più bello degli ultimi 25 anni: lo hanno decretato oltre 500 esperti di letteratura, tra scrittori, saggisti e critici americani, incoronando “L’amica geniale” di Elena Ferrante al primo posto della classifica dei 100 migliori libri del 21esimo secolo pubblicata dal del New York Times. L’ennesimo riconoscimento al primo volume della tetralogia della misteriosa autrice napoletana, che nel mondo ha venduto oltre 10 milioni di copie in 40 Paesi.

Il riconoscimento a Elena Ferrante

Nella traduzione in lingua inglese di Ann Goldstein, pubblicato da Europa Editions con il titolo “My Brilliant Friend” nel 2012, “L’amica geniale” ha conquistato gli Stati Uniti con il racconto della storia di Lila e Lenù che dalla periferia di Napoli abbraccia oltre cinquant’anni d’Italia.

Sono 503 i romanzieri, scrittori di saggistica, poeti, critici e luminari della letteratura statunitensi (da Stephen King a James Patterson, da Sarah Jessica Parker a Bonnie Garmus soltanto per citarne alcuni) ad aver scelto l’opera come la migliore di questo primo quarto di secolo, secondo l’indagine dello staff del “New York Times Book Review”.

Le protagoniste della serie Tv Rai tratta dal libro "L'amica geniale"

Le motivazioni del New York Times

Nelle motivazioni sul primo posto dell’hit parade dei migliori libri dall’1 gennaio del 2000 ad oggi, stilata dalla rubrica Upshot, il New York Times ha spiegato come “L’amica geniale” rappresenti “un primo esempio di ciò che definiamo autofiction, una categoria che ha dominato la letteratura del 21 secolo. Leggere questo inflessibile e indimenticabile romanzo è come guidare una bicicletta sulla ghiaia: è scivoloso, snervante e fastidioso, tutto allo stesso tempo”.

Con la presenza in classifica dell’ultimo capitolo della tetralogia “Storia della Bambina Perduta” e dell’altra opera della Ferrante “I Giorni dell’Abbandono”, l’autrice napoletana è la sola italiana nella top 100 e, insieme a Jesmyn Ward e George Saunders, l’unica scrittrice con tre libri.

L’amica geniale miglior libro del secolo

L’amica geniale si è piazzata si è posizionata in testa all’elenco dei migliori libri del XXI secolo davanti a capolavori come “Al calore di soli lontani. Il racconto epico della grande migrazione afroamericana” (2010) della statunitense Isabel Wilkerson, pubblicato in italiano da Il Saggiatore nel 2013, al secondo posto, mentre al terzo “Wolf Hall” (2009) dell’inglese Hilary Mantel (apparso in italiano da Fazi Editore nel 2011), ambientato tra il 1500 e il 1535, biografia fittizia della rapida ascesa al potere di Thomas Cromwell, I conte di Essex nella corte di Enrico VIII d’Inghilterra.