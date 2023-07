Ameba mangia-cervello paralizza 14enne ma non muore: è il 5° sopravvissuto al virus dal 1962 negli Stati Uniti

In Florida, un ragazzino di 14 anni di nome Caleb Ziegelbauer è sopravvissuto a un’infezione da ameba mangia-cervello, conosciuta col nome scientifico di Naegleria fowleri, che ha un tasso di mortalità pari al 97%.

Come ha contratto l’infezione

Il 1° luglio del 2022, Caleb e la sua famiglia erano andati a nuotare a Port Charlotte Beach. Sei giorni dopo, il giovane ha iniziato ad accusare mal di testa e febbre. Il 9 luglio è stato portato d’urgenza all’ospedale pediatrico di Golisano.

La madre, Jesse, ha raccontato all”Nbc-2′ che, anche durante il viaggio in macchina durato un’ora, le sue condizioni di salute “sono peggiorate rapidamente”.

Fonte foto: iStock - sutthiphorn phanchart Naegleria fowleri è comunemente nota come ameba mangia-cervello.

Il periodo in ospedale

I medici hanno eseguito molti test e, alla fine, hanno concluso che l’allora tredicenne sia stato infettato da un’ameba che mangia il cervello, chiamata Naegleria fowleri.

La mamma di Caleb ha ricordato che il neurologo gli aveva detto che il ragazzino aveva “quattro giorni” di vita. Per otto mesi Caleb Ziegelbauer ha combattuto l’ameba mangia-cervello da un letto d’ospedale. Nel mese di marzo è uscito dalla terapia intensiva.

Come sta oggi Caleb Ziegelbauer

Oggi, a distanza di un anno dalla nuotata a Port Charlotte Beach, Caleb Ziegelbauer è in grado di alzarsi in piedi, ridere e fare battute.

Alla ‘Nbc-2’, lo stesso Caleb ha spiegato di riuscire a parlare “tramite il sopracciglio”. Oggi vuole condividere la sua storia con gli altri nella speranza di poter impedire che qualcuno possa passare ciò che ha passato lui.

La mamma Jesse ha spiegato che Naegleria fowleri è “prevenibile al 100%”. La famiglia Ziegelbauer ha comprato una scatola di tappi per il naso da distribuire al Freedom Swim. “Fermati, collega, quindi gioca. Un pezzo di plastica da 25 centesimi può salvarti la vita”, hanno ricordato gli Ziegelbauer.

Per quanto riguarda il suo futuro, Caleb ha raccontato di voler fare l’epidemiologo. E ha aggiunto col sorriso: “Stavo per trovare la cura per Covid, ma ora troverò il vaccino per Naegleria fowleri”.

Naegleria fowleri: le statistiche negli Stati Uniti d’America

Stando a quanto reso noto dal Centers for Disease Control and Prevention, solo 4 persone sono sopravvissute tra i 157 casi individuali di infezione conosciuti, tra il 1962 e il 2022. L’ultimo aggiornamento risale al 3 marzo 2023.Nella casistica appena citata, come riportato da ‘Leggo’, non rientrerebbe il giovane Caleb, che, pertanto, sarebbe il quinto caso.