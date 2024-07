Ameba mangia-cervello, allarme degli scienziati per il caldo: i sintomi della Naegleria fowleri, come si cura

Con l’aumento delle temperature, gli scienziati lanciano un allarme per la salute pubblica: la Naegleria fowleri, conosciuta come ameba mangia-cervello, sta proliferando in maniera preoccupante.

Naegleria fowleri, l’ameba mangia-cervello

Come riporta virgilio.it, questo organismo unicellulare vive principalmente in ambienti di acqua dolce calda come laghi, fiumi, sorgenti termali e piscine non trattate adeguatamente.

Può entrare nel corpo attraverso il naso, raggiungere il cervello e distruggerne i tessuti, causando una malattia altamente letale chiamata meningoencefalite amebica primaria.

Fonte foto: Getty Images

La Naegleria fowleri vive principalmente in ambienti di acqua dolce calda

Tra il 1962 e il 2020, solo 4 delle 151 persone infettate negli Stati Uniti sono sopravvissute.

Il rapporto con il cambiamento climatico

La diffusione della Naegleria fowleri è favorita dal cambiamento climatico. Studi condotti da Leigha Stahl dell’Università dell’Alabama evidenziano come l’aumento delle temperature estive stia portando l’ameba in nuove aree, precedentemente non colpite, come il Nord e l’Ovest degli Stati Uniti.

Stahl ha scoperto che l’ameba può prosperare in acque con temperature che vanno da 26 °C a 46 °C e resistere a diversi livelli di acidità.

Le tempeste più frequenti e intense, anch’esse legate al cambiamento climatico, contribuiscono ulteriormente alla diffusione dell’ameba. Trasportano infatti materia organica nei bacini di acqua dolce, nutrendo e favorendo la crescita delle amebe.

Prevenzione e sintomi

La meningoencefalite amebica primaria (Pam), causata dall’infezione da Naegleria fowleri, è una malattia cerebrale devastante. I primi sintomi, simili alla meningite batterica, includono mal di testa, febbre, nausea e vomito, emergendo tipicamente entro 5 giorni dall’infezione.

Tuttavia, l’intervallo può variare da 1 a 12 giorni. Con il progredire della malattia, compaiono sintomi più gravi come rigidità del collo, confusione, convulsioni, allucinazioni e coma. La progressione è rapida e solitamente letale entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma può variare da 1 a 18 giorni.

Per evitare l’infezione, gli esperti raccomandano di evitare di nuotare in acque dolci troppo calde e di utilizzare clip nasali per impedire all’acqua di entrare nel naso.

È anche fondamentale mantenere piscine e vasche idromassaggio adeguatamente trattate con cloro e altri disinfettanti, e assicurarsi che l’acqua di pozzi o di rubinetto sia filtrata e disinfettata.

A inizio luglio l’ameba mangia-cervello ha causato la morte di un 14enne indiano.