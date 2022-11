Amazon, licenziamenti a pioggia: taglio di 10mila dipendenti. E Bezos dona la sua fortuna in beneficenza

Terremoto per Amazon: secondo quanto ha appreso e riportato il New York Times, il colosso americano dell’e-commerce starebbe per registrare il più grande taglio del personale della sua storia. Fonti informate hanno fatto sapere che circa 10mila persone impiegate nell’ambito corporate e nelle tecnologie saranno licenziate a partire da questa settimana.

Licenziamenti Amazon, i settori colpiti

A colpire il taglio saranno principalmente i settori che riguardano l’organizzazione dei dispositivi Amazon, tra cui l’assistente vocale Alexa, ma anche la divisione vendite al dettaglio e il campo delle risorse umane, secondo quanto riporta il New York Times.

Non è stato ancora stabilito con certezza che i dipendenti licenziati saranno 10mila, ma se così fosse, coinvolgerebbe circa il 3% dei lavoratori corporate di Amazon e meno dell’1% dei lavoratori totali dell’azienda, pari a 1,5 milioni, la maggior parte dei quali a ore.

Una situazione non molto diversa da quella verificatasi dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, che ha licenziato migliaia di dipendenti.

Il taglio del personale con l’avvicinarsi della stagione natalizia

Il taglio sopraggiunge in concomitanza con l’avvicinarsi della stagione dello shopping natalizio, periodo durante il quale l’azienda assume un atteggiamento prudente e preferisce la stabilità. Secondo il New York Times, la decisione di Amazon dovrebbe far rendere conto di quale sia davvero l’impatto della crisi dell’economia globale sul mercato.

Bezos e il suo lascito: donerà tutto in beneficenza nel corso della sua vita

Nel frattempo, in un’intervista rilasciata alla Cnn, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha fatto sapere di essere intenzionato a donare, nel corso della sua vita, gran parte della sua fortuna (124 miliardi di dollari) in beneficenza. In particolare, l’attività benefica dell’imprenditore favorirebbe la lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze.

Fonte foto: ANSA Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Si tratta di un dietrofront nell’atteggiamento di Bezos nei confronti della beneficenza: in passato infatti era stato criticato per non aver manifestato l’intenzione di promuovere cause benefiche con il suo patrimonio.

L’intervista con i futuri piani di Bezos è stata rilasciata dopo che l’imprenditore ha donato 100 milioni di dollari alla cantautrice country Dolly Parton per le sue attività di beneficenza.

Bezos ha inoltre risposto affermativamente alla domanda se volesse o meno donare la maggior parte della sua fortuna, ma non ha specificato a chi o come. Ha tuttavia rivelato che insieme alla compagna Lauren Sánchez sta studiando il modo migliore per dar via i soldi.