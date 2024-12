Amato Ciciretti accusato di stalking dall'ex moglie rischia il processo, Ospitaletto gli risolve il contratto

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il 30enne Amato Ciciretti, ex calciatore di Serie A. Ciciretti rischia il processo per stalking, lesioni e minacce ai danni della sua ex moglie. Alla luce degli eventi, la Società A.C. Ospitaletto Franciacorta che milita in serie D ha reso noto di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Ciciretti verso il processo

Come ricostruisce La Repubblica, Ciciretti avrebbe utilizzato un dispositivo Gps per monitorare gli spostamenti della donna.

Tra le minacce rivolte all’ex ci sarebbero promesse di tagliarle la gola e di sfregiarle “il suo bel faccino“. Alcuni episodi sarebbero avvenuti anche alla presenza del figlio piccolo.

Amato Ciciretti

Il quotidiano cita poi un episodio specifico che risale al 27 settembre 2022, quando il calciatore si sarebbe presentato sotto casa della donna, chiudendo il portoncino d’ingresso e pretendendo di controllarle il cellulare. Al rifiuto, l’avrebbe colpita con uno schiaffo, facendola cadere.

Solo un mese dopo, avrebbe tentato di aprire l’auto della donna per strada, prendendola a calci e lanciando pesanti minacce.

Gli atti, citati dal quotidiano, riportano anche minacce ai genitori dell’ex moglie: “Avrebbe fatto del male” al padre della donna “o l’avrebbe ammazzato, così da farla piangere”, scrive il pm.

L’Ospitaletto rescinde il contratto

La vicenda giudiziaria ha avuto ripercussioni anche sulla carriera di Ciciretti, con la società A.C. Ospitaletto, club dilettantistico di Serie D con cui il calciatore aveva un contratto, che ha annunciato la risoluzione consensuale dell’accordo condendola con una formula di rito, ovvero augurando ad Amato Ciciretti “un futuro sereno, ricco di soddisfazioni personali e professionali”.

Ciciretti era stato una promessa del calcio italiano. Dopo aver militato nelle giovanili di Lazio e Roma, aveva indossato le maglie di Benevento, Parma e Napoli in Serie A, fra le altre, oltre a rappresentare l’Italia nelle selezioni nazionali Under 18 e Under 19. Da qualche anno la sua carriera è in fase calante, portandolo a giocare nei campionati dilettantistici.

Cosa succede adesso

La palla passa ora alla giustizia: il gup di Roma fisserà con decreto giorno, ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio per valutare la richiesta di rinvio a giudizio per Amato Ciciretti.