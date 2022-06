L'amante scappa dal balcone per sfuggire al marito rientrato a casa: precipita dal 4° piano e muore

Nel tentativo di non essere beccato dal marito della sua amante è precipitato dal balcone perdendo la vita. È successo a Bemban, piccola città di Air Panas Mukim, distretto di Jasin, Malacca, in Malesia. Come riporta l’edizione locale del “The Star”, l’uomo di 46 anni è morto mentre cercava di scappare calandosi dal palazzo.

Precipita dal balcone e muore per sfuggire al marito dell’amante: la vicenda

A riportare i fatti è stato il vice commissario della polizia di Jasin, Mispani Hamdan. Il rappresentate delle autorità locali ha spiegato che l’uomo d’affari stava cercando di scendere dall’edificio con una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra, ma è scivolato ed caduto nel vuoto.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri verso le 12: secondo le ricostruzioni l’uomo era entrato a casa dell’amante intorno alla mezzanotte del giorno precedente, approfittando dell’assenza del marito.

Il coniuge però sarebbe rientrato inaspettatamente alle 10.30 del mattino e sospettando che ci fosse qualcun altro all’interno, oltre alla moglie con i tre figli, avrebbe chiuso a chiave la porta dell’appartamento.

Il marito della donna avrebbe anche avvertito la polizia della presenza di un estraneo in casa prima che accadesse l’incidente.

Precipita dal balcone e muore per sfuggire al marito: l’incidente

“La donna di 37 anni che ha assistito alla sua fuga ha sentito un forte rumore prima di rendersi conto che l’uomo era caduto“, ha dichiarato il vice commissario della polizia di Jasin.

“L’uomo di Selandar a Jasin avrebbe legato una fune metallica alla griglia del corridoio per calarsi dall’edificio” ha aggiunto Mispani Hamdan.

Il 46enne avrebbe però perso la presa precipitando dal quarto piano e per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo cadavere è stato portato al Jasin Hospital per essere sottoposto all’autopsia su disposizione delle autorità.