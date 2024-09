Amadeus interviene sugli ascolti tv Auditel di Chissà chi è: la risposta del conduttore a chi grida al "flop"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La risposta di Amadeus. Il conduttore televisivo reagisce alle accuse di flop degli ascolti Auditel di “Chissà chi è“, programma del Nove molto simile a I Soliti Ignoti, che già presentava sulla Rai.

Amadeus sul flop di Chissà chi è

Durante le prime serate in cui è andato in onda, “Chissà chi è”, il programma di Amadeus molto simile a I Soliti Ignoti e che va in onda sul canale Nove di Discovery, non ha ottenuto gli ascolti attesi. Il conduttore ha però difeso la trasmissione:

“Se temo il flop? No. Ora faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’” ha dichiarato Amadeus.

Fonte foto: ANSA Stefano de Martino, conduttore di Affari Tuoi

“La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share, che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario. Mi ricorda un po’ i tempi in cui lavoravo a Radio Deejay. Quando mi chiesero di passare a Radio Capital non c’era nemmeno uno speaker. Fui il primo. Amo le sfide” ha continuato il conduttore.

Il commento sui suoi programmi alla Rai

Amadeus ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista a Vania Crippa, nella quale ha anche parlato dei suoi programmi in Rai: “Io sono felice di aver consegnato un prodotto così forte alla Rai. Non dimentichiamo che quando l’ho ripreso era stato chiuso anni prima al 16%” ha dichiarato il conduttore.

“Affari Tuoi è un gioco che mi ha sempre affascinato e molti mi davano del pazzo quando l’ho ripescato, perché stavo facendo I Soliti Ignoti con grande successo al 23%. È un programma che ho cambiato completamente e siamo partiti a settembre dello scorso anno, il direttore mi chiese se fossi sicuro e dissi di sì. In realtà fingevo, perché non sapevo cosa sarebbe accaduto” ha continuato.

“Dissi ‘se non dovesse funzionare a gennaio rimettiamo in piedi I Soliti Ignoti. Il programma partì pian piano, a fine ottobre prese il via, per poi raccogliere risultati che tutti conoscono. Io ho consegnato una macchina perfetta a Stefano (De Martino, ndr)” ha poi concluso Amadeus.

Gli ascolti di Chissà chi è

“Chissà chi è” aveva cominciato al suo esordio strappando uno share di oltre il 5% sul solo Nove, che unito alle trasmissioni a “reti unificate” di tutto il gruppo Discovery cresceva oltre il 9%.

Risultato però mai più ripetuto. Il 26 settembre “Chissà chi è” è riuscito a racimolare soltanto il 3,7%, meno di un milione di spettatori. La concorrenza però era piuttosto serrata.

Oltre ad Affari Tuoi, con una puntata straordinaria che ha visto la vittoria di 300mila euro, Italia Uno, solitamente fuori dalle logiche dell’access prime time, trasmetteva la partita di Coppa Italia Napoli-Palermo.