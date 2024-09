Amadeus debutta sul Nove con "Chissà chi è": l'annuncio e il bis col Suzuki Music Party con Ilenia Pastorelli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Amadeus è pronto a fare il suo atteso debutto sul canale Nove con due nuovi programmi, segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera televisiva. Dopo aver lasciato la Rai, il conduttore si prepara a portare la sua esperienza in due progetti: “Chissà chi è” e il “Suzuki Music Party”.

Amadeus debutta su Nove

Il 22 settembre segna l’inizio dell’avventura di Amadeus su Nove con la conduzione di “Chissà chi è”.

Il programma, una versione rinnovata del celebre “I soliti ignoti” che ha condotto per anni in Rai, vedrà i concorrenti impegnati a indovinare i mestieri di otto identità misteriose, con l’obiettivo finale di identificare il parente misterioso.

L’annuncio è stato fatto dallo stesso Amadeus tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso l’entusiasmo per questa nuova sfida e per il suo ingresso nella squadra di Discovery.

Come sarà il programma

“Chissà chi è” rappresenta una continuità con il format lasciato in Rai che ha già appassionato milioni di telespettatori, ma con un tocco di novità.

Il programma sarà il primo di una serie di collaborazioni tra Amadeus e Discovery, con il conduttore coinvolto anche nello sviluppo di nuovi format di intrattenimento per le piattaforme del gruppo.

Accanto a “Chissà chi è”, Amadeus ha in programma altri due show in prime time, aumentando la sua presenza su Nove dopo la prolifera conduzione in Rai.

Suzuki Music Party: conduce insieme a Ilenia Pastorelli

Sempre il 22 settembre, Amadeus sarà al timone del “Suzuki Music Party”, uno speciale in prima serata dedicato alla musica.

Con lui sul palco ci sarà Ilenia Pastorelli, nota attrice e co-conduttrice dell’evento, che vedrà la partecipazione di 15 artisti pronti a presentare in anteprima i loro nuovi successi musicali. Amadeus ha sottolineato che non si tratterà di una gara, ma di una vera e propria festa della musica, un’occasione per celebrare il talento degli artisti coinvolti.

Tra i primi nomi annunciati ci sono Anna e Tananai, mentre Fiorello, amico di lunga data di Amadeus, potrebbe fare delle incursioni durante la serata, rendendo l’evento ancora più imperdibile.