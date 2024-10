Amadeus da Fazio sul Nove risponde alle critiche sugli ascolti tv di Chissà chi è: perché lui "lo sapeva"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Amadeus, fresco di approdo sul Nove, è stato ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” per parlare della sua trasmissione “Chissà chi è“. L’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha replicato a chi lo ha criticato per gli ascolti tv bassi.

Cosa ha detto Amadeus sugli ascolti di Chissà chi è

Nel corso dell’intervista concessa a Fabio Fazio durante “Che Tempo Che Fa”, Amadeus, a proposito degli ascolti tv di “Chissà chi è”, ha dichiarato: “Noi facciamo televisione e gli ascolti sono assolutamente importanti. In una trasmissione che è quotidiana o settimanale, però, quando tu inizi hai la consapevolezza, lo sapevo che sarebbe andata così. Io sono in onda da 14 giorni, ho un contratto di quattro anni. Quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo, quindi è giusto dare il tempo a una trasmissione di rodare e di far sapere alle persone che sono qua”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Non sono sorpreso, in conferenza stampa avevo detto che speravo di partire dal 3%. L’ho detto non perché volessi fare il modesto, è la verità”.

Fonte foto: IPA

Fabio Fazio e Amadeus.

Perché Amadeus ha lasciato la Rai per passare a Nove

Amadeus ha anche spiegato perché ha deciso di lasciare la Rai per approdare a Nove: “La gente che mi sta attaccando violentemente per il passaggio al Nove non capisce che certe scelte sono personali. Io ho 62 anni, ho fatto delle cose belle e poi arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare“.

“Io sono un irrequieto, chi mi conosce lo sa”, ha spiegato il conduttore.

Il retroscena di Fabio Fazio su Amadeus e gli ascolti di Chissà chi è

Il conduttore di “Che Tempo Che Fa” Fabio Fazio, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato degli ascolti tv di Chissà chi è: “Costruire l’abitudine su una rete che non ha mai avuto un game non è immediato, la televisione non è trasferimento di pezzi da una parte all’altra, è la costruzione di un racconto. Dategli tempo“.

Poi aveva svelato un retroscena proprio su Amadeus: “Lo vedo tranquillo, l’ho sentito molto più triste per il derby perso dall’Inter“.