Amadeus crolla negli ascolti tv sul Nove, dati Auditel impietosi per il suo "Chissà chi è"

Dopo 25 anni in Rai, Amadeus ha scelto di lasciare l’emittente nazionale per passare al più giovane Nove. Il passaggio, seppur lucroso, si è però rivelato rischioso e il re della tv italiana vede i propri ascolti scendere vertiginosamente. La sua trasmissione Chissà chi è si rivela un vero flop nella gara Auditel.

Amadeus perde la sfida Auditel

Il 2025 non è iniziato al meglio per Amadeus, che continua a perdere la competizione Auditel.

Il 9 gennaio la conduzione di Chissà chi è (format simile a I Soliti Ignoti portatosi con sé dalla Rai) gli è valsa appena il 2,4% di share, non raggiungendo neppure il mezzo milione di spettatori.

Gli stessi desolanti numeri sono stati registrati con la puntata della settimana seguente, il 16 gennaio, ancora ferma al 2,4% di share.

Ancor peggiore il risultato di giovedì 23 gennaio, quando gli spettatori sono stati meno di 400mila e lo share al 2%.

Flop di ascolti per Chissà chi è

Chissà chi è è la riproduzione fedele del format de I Soliti Ignoti, che Amadeus aveva con successo condotto in Rai per lungo tempo.

La versione in onda sul Nove, tuttavia, non ha dato i risultati sperati e, dopo un paio di mesi, il presentatore ha apportato alcune modiche.

Dal pre-serale dell’autunno, Chissà chi è a partire da gennaio è stato sposato in prima serata, con alcune novità al format.

Nonostante il cambio di rotta, però, gli ascolti continuano a scendere e adesso il destino della trasmissione è incerto.

Sul Nove non è più il re della tv

Decisamente meglio è andata con la Corrida, lo storico varietà che fu di Corrado Mantoni, cui Amadeus ha voluto ridar vita sulla rete Discovery.

In Rai Amadeus era il re della televisione, campione d’ascolti e fautore di un nuovo Festival di Sanremo che è riuscito ad attrarre anche il pubblico più giovane.

Il passaggio al Nove lo ha privato della corona, che al momento sembra essere passata a Stefano De Martino e al suo record di ascolti con Affari Tuoi.

Privo dello scettro, Amadeus si è però trovato in mano una nuova libertà: “Sono a Discovery per sperimentare, la cosa bella è che non ho sentito nessun tipo di pressione”.

Forte anche del lauto cachet ricevuto dalla rete, Ama non ha paura di qualche fallimento: “Sto cercando nuovi format. Farò qualche numero zero, è sempre una sfida”.