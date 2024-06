Amadeus condurrà La Corrida sul Nove: quando inizierà il programma e le prime anticipazioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Inizia a prendere forma la nuova avventura di Amadeus sul canale Nove di Warner Bros Discovery: oltre al quiz-show Identity (il format de I Soliti Ignoti), condurrà anche in prima serata una nuova edizione de La Corrida.

Cosa si sa su La Corrida di Amadeus sul canale Nove

A rivelare che Amadeus condurrà la nuova edizione de La Corrida sul canale Nove è stato il sito di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Il primo programma di prima serata sulla nuova rete dell’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo prenderà il via il prossimo autunno.

Fonte foto: ANSA

Corrado Mantoni, storico conduttore de La Corrida.

La storia de La Corrida

La Corrida, considerato il “papà” di tutti i talent show, è un programma inventato da Corrado. Nato come programma radiofonico nel 1968, fece il suo esordio sul piccolo schermo nel 1986, presentato proprio da Corrado. Quest’ultimo mantenne il timone della conduzione fino al 1997.

Dopo la morte di Corrado, lo show è stato poi condotto anche da Gerry Scotti (tra il 2002 e il 2009), da Flavio Insinna (nel 2011) e da Carlo Conti (tra il 2018 e il 2020). Ora toccherà ad Amadeus, reduce dagli straordinari successi a Sanremo e dal passaggio dalla Rai al canale Nove di Warner Bros Discovery.

Cos’è Identity, il quiz-show che Amadeus condurrà sul Nove

La Corrida, come già anticipato, non sarà l’unico programma condotto da Amadeus sul canale Nove. All’ex uomo di punta della Rai è stata affidata, infatti, anche la conduzione di Identity, il nuovo quiz show basato sul format di I Soliti ignoti. Anche questo programma andrà in onda sul Canale Nove a partire dall’autunno.

In una recente intervista concessa a ‘La Repubblica’, Laura Carafoli, la responsabile dei contenuti del gruppo Warner per il Sud Europa, ha spiegato così la decisione di affidare Identity ad Amadeus: “È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità”.

La stessa Carafoli aveva aggiunto: “Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia. Amadeus è un magnete, ha occhi velocissimi, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità”.