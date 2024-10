Alvaro Morata prende casa a Corbetta e il sindaco lo svela sui social: dura reazione dell'attaccante del Milan

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La scelta della nuova casa di Alvaro Morata in seguito al suo trasferimento dall’Atletico Madrid al Milan è diventata un caso: l’attaccante ha scelto una villa a Corbetta e il sindaco del Comune dell’hinterland milanese lo ha annunciato sui social network, scatenando l’ira del giocatore spagnolo.

L’annuncio del sindaco di Corbetta sulla nuova casa di Morata

Nella giornata di mercoledì 2 ottobre, il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, dove ha scritto: “Alvaro Morata è di Corbetta, here we go. No, non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell’ Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta! E come direbbe Fabrizio Romano … Alvaro Morata si trasferisce a Corbetta, Here We Go!”.

La scritta è a corredo di un’immagine di Alvaro Morata che mostra sorridente la maglietta del Milan, su cui spunta il fotomontaggio con la scritta “Corbetta” al posto del nome dell’attaccante.

L’attaccante del Milan Alvaro Morata.

L’attacco di Alvaro Morata al sindaco di Corbetta

L’annuncio in pompa magna del sindaco di Corbetta Marco Ballarini non è stato gradito da Alvaro Morata.

L’attaccante, nella mattinata di giovedì 3 ottobre, ha pubblicato una Storia su Instagram in cui critica duramente il primo cittadino: “Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il Comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di usare i social e proteggere i suoi cittadini”.

Le parole del sindaco di Corbetta sull’arrivo di Morata

A La Repubblica, prima dello sfogo di Alvaro Morata, il sindaco di Corbetta, Comune nell’hinterland di Milano, ha dichiarato di essere a conoscenza da tempo che l’attaccante del Milan sarebbe diventato un suo concittadino.

Le parole di Marco Ballarini: “Lo so più o meno da un mese, ma ora, proprio come avviene nelle trattative di calciomercato, abbiamo finalmente l’ufficialità. Morata ha firmato il contratto di affitto e molte persone l’hanno già visto in zona e anche fermato al ristorante per scattare con lui delle foto ricordo, quindi la voce si stava diffondendo e ho voluto dargli ufficialmente il benvenuto. Nella nostra città ci sono molte residenze bellissime e sono felice che lui ne sia rimasto conquistato”.