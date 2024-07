Altro incendio a Tor Vergata con le fiamme che sfiorano le residenze universitarie: terzo rogo in pochi giorni

Ancora fiamme a Roma, nella zona di Tor Vergata. Tre incendi nel giro di pochi giorni: dopo i roghi del 25 e del 28 giugno, domenica 7 luglio a bruciare sono state delle sterpaglie e dei canneti nei pressi di via di Passo Lombardo.

Il fuoco è arrivato a lambire le residenze universitarie dell’area.

Tor Vergata, Roma: ancora fiamme, terzo incendio in pochi giorni

L’incendio è scoppiato poco dopo l’ora di pranzo, intorno alle 13.15. In pochi minuti, anche per via del vento, le fiamme si sono propagate fino a raggiungere la zone in cui sorgono le residenze degli studenti dell’università.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e 6 mezzi delle varie associazioni della protezione civile di Roma capitale.

In particolare, hanno prestato aiuto le associazioni OVPC VI gruppo, Lupi, Does, i volontari dei carabinieri e Aeopc Roma. Tutte si sono messe al lavoro sotto il coordinamento di Roma Capitale.

Evitata l’evacuazione delle strutture universitarie

Grazie al tempestivo intervento, è stata scongiurata l’evacuazione delle strutture universitarie. Il rogo è stato prima circoscritto e poi estinto definitivamente.

Gli incendi del 22 e del 25 giugno

Pochi giorni fa, lo scorso 25 giugno, si è verificato un altro incendio nella stessa aera. In quel frangente si è dovuto procedere all’evacuazione della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Tor Vergata e del relativo parcheggio.

Le fiamme hanno iniziato a diffondersi poco dopo le ore 15, tra viale della Sorbona, via Columbia e Via Cambridge.

Anche in quel caso subito si sono recati sul posto i vigili del fuoco, i volontari dei gruppi della protezione civile e la polizia locale di Roma capitale che, con il VI gruppo Torri, hanno messo celermente in sicurezza la zona, oltre ad organizzare l’evacuazione delle persone che si trovavano nell’ateneo.

A Tor Vergata, fiamme anche intorno alle 11.30 di sabato 22 giugno. Pure in quell’occasione tempestivo e provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco.

Gli agenti, mentre il rogo veniva spento, hanno provveduto a chiudere via Archiginnasio, così da permettere ai pompieri di lavorare nelle condizioni migliori.