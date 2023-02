Alto Adige, scontro tra sciatori finisce in tragedia: morto 37enne, forze dell'ordine sul posto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Doveva essere una domenica ordinaria trascorsa in mezzo alla neve, ma all’improvviso ha avuto luogo la tragedia: uno scontro tra sciatori ha cagionato la morte di un 37enne. Inutili i soccorsi, le forze dell’ordine ora indagano per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Alto Adige, scontro tra sciatori: muore un 37enne

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, domenica 5 febbraio, in Val D’Ultimo sulla pista Huttegg del comprensorio Schwemmalm, in Alto Adige a circa 2.250 metri di altezza.

Lo scontro è avvenuto tra un altoatesino di 37 anni originario di Lana e uno snowbordista. Il primo, nonostante indossasse il casco, ha riportato lesioni mortali – scrive ‘Repubblica’ – alla testa e al torace.

Val D’Ultimo, Alto Adige. Un 37enne è morto in uno scontro tra sciatori

Il secondo ha riscontrato un trauma alla schiena e per questo è stato trasportato all’ospedale di Merano.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini

Subito dopo lo scontro tra i due sciatori sono intervenuti i sanitari supportati da un medico e un’infermiera che in quel momento erano impegnati poco distanti per una gara di sci.

Per il 37enne di Lana non c’è stato nulla da fare: il casco si è staccato a seguito dell’impatto e l’incidente gli ha procurato lesioni mortali sia alla testa che al torace. Non è dato sapere se la vittima sia morta subito dopo lo scontro.

L’altro sciatore ha riportato un trauma alla schiena ed è stato trasportato all’ospedale di Merano, e non sarebbe in pericolo di vita.

Insieme ai sanitari sono intervenute le forze dell’ordine che adesso dovranno ricostruire le dinamiche dell’incidente mortale.

Il precedente in Valtellina

Lo scontro tra sciatori in Alto Adige è avvenuto a circa un mese di distanza dalla tragedia in Valtellina.

La vittima, un ragazzo di 29 anni, stava sciando su una pista ad Aprica, in provincia di Sondrio. Mentre stava percorrendo la pista nera Magnolta Inferiore avrebbe perso il controllo per poi prendere velocità e schiantarsi contro un cannone sparaneve. L’impatto sarebbe stato molto violento, per questo il 29enne era stato trasportato con l’elisoccorso ma le sue condizioni si presentavano già disperate.

Per via dell’incidente la Procura aveva aperto un fascicolo e disposto il sequestro del cannone sparaneve, oltre all’attrezzatura utilizzata dal ragazzo.