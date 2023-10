Alta marea a Muggia vicino Trieste, l'acqua invade la piazza in centro: situazione critica con pioggia e vento

Alta marea a Muggia nella mattinata di venerdì 27 ottobre: la cittadina del litorale triestino si è svegliata sommersa da 15 centimetri di acqua.

La situazione a Muggia tra alta marea e pioggia

Il mare ha invaso l’intera zona del porticciolo di Muggia e anche, nell’area interna, piazza Marconi (la piazza principale del centro). Via Trieste, l’arteria in entrata in città, è stata chiusa alla circolazione veicolare. Anche la galleria cittadina è stata colpita dal fenomeno dell’acqua alta, ma il transito per le automobili è ancora possibile. La linea marittima del Delfino Verde che collega Trieste a Muggia è stata temporaneamente sospesa. All’ingresso di case, locali ed esercizi commerciali sono state alzate le paratie.

A peggiorare la situazione a Muggia c’è anche la pioggia intensa, che sta cadendo a tratti sulla cittadina del litorale triestino. Si registrano anche forti raffiche di vento. Sul posto, fin dal mattino presto, è presente anche il sindaco, Paolo Polidori. Stanno operando Protezione civile, Polizia locale e Vigili del Fuoco.

Le comunicazioni ufficiali del Comune di Muggia

Su Facebook, alle ore 8,55 la pagina del Comune di Muggia ha pubblicato un video (presente in copertina e da cui è tratto lo screenshot nell’immagine di apertura) sulla situazione in città. Il Comune ha reso noto: “Restano chiusi al traffico il Mandracchio e via Trieste. Il picco di acqua alta è previsto alle 9. Grazie all’incessante lavoro della Protezione Civile e della Polizia Locale di Muggia”.

Alle ore 10,40 è stato pubblicato un nuovo post: “Le condizioni meteo restano critiche. L’acqua è ulteriormente salita nell’ultima ora. Restano chiusi al traffico il Mandracchio, via di Trieste e si raccomanda massima attenzione in tutta la zona del centro storico. Anche per chi transita a piedi”.

In altri post successivi, il Comune di Muggia ha comunicato che le forti mareggiate hanno causato il crollo di un muro a Punta Sottile e la chiusura della strada per Lazzaretto, mentre la via di Trieste e il Mandracchio sono stati riaperti al traffico. Qui si è reso necessario l’intervento di Enel per un guasto elettrico dovuto all’acqua alta.

Acqua alta anche a Grado e Trieste

Anche a Trieste e nel centro di Grado si sono verificati allagamenti. A Trieste, come riportato da ‘Trieste Prima’, le rive, il molo Audace e la scala reale sono state lambite dall’acqua e si sono registrati allagamenti in zona. A San Pelagio è entrato in funzione il mini-mose. Mareggiate anche a Grignano nelle prime ore del mattino di venerdì 27 ottobre.

La Protezione civile del Friuli Venezia-Giulia è al lavoro per arginare eventuali danni nelle aree più critiche.