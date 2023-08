Alpinisti restano bloccati in parete a 3mila metri di quota a Locana: lo spettacolare video del salvataggio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Salvataggio da brividi sulle montagne torinesi. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 agosto due alpinisti sono rimasti bloccati in parete a circa 3mila metri di quota sulla via Mellano-Perego, nel vallone di Piantonetto, a Locana (Torino). I due erano diretti al Becco di Valsoera quando sono rimasti bloccati e hanno dovuto chiedere l’intervento dei soccorsi. In loro soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, che hanno dovuto operare in condizioni difficili e con meteo sfavorevole, a 3 mila metri di quota e con raffiche di vento fortissime, per evitare che i due rimanessero bloccati in parete durante la notte, rischiando la vita.

Come si vede nel video, l’equipaggio dell’elicottero ha raggiunto la zona dell’intervento e manovrato per circa un’ora e mezza: i due alpinisti sono stati recuperati verso le 20.30 e condotti in sicurezza a terra.