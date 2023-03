Alpinista precipita dalla cascata di ghiaccio della Madonnina e muore a 24 anni: era con un gruppo di amici

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in vetta: un alpinista di 24 anni è morto precipitando durante un’arrampicata. Il giovane stava affrontando in cordata, con un gruppo di amici, la salita lungo la cascata di ghiaccio della Madonnina, vicino ai laghi d’Avio in Alta Valcamonica, nel Bresciano.

L’incidente in Alta Valcamonica

Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo, sulle montagne dell’Alta Valcamonica, sopra Vezza d’Oglio nel territorio del comune di Edolo (Brescia).

Come riporta Ansa, l’alpinista 24enne sarebbe precipitato mentre si stava arrampicando in cordata con un gruppo di amici lungo la cascata di ghiaccio della Madonnina.

Alpinista precipita dalla cascata di ghiaccio

Secondo quanto ricostruito, il giovane era arrivato in quota lungo il sentiero della cascata della Madonnina dopo essere partito dal rifugio Garibaldi. Ad un certo punto durante l’arrampicata però, per cause ancora da accertare, è precipitato.

Stando alle prime informazioni, il 24enne sarebbe rimasto appeso alle corde alle quali era assicurato senza quindi cadere nel vuoto. Avrebbe però sbattuto violentemente contro la parete, riportando ferite che gli sono state fatali.

I soccorsi

Gli amici che erano in cordata con lui hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il personale del Soccorso alpino della guardia di finanza partito dalla stazione di Edolo e l’elisoccorso di Trento.

All’arrivo dei soccorritori però le condizioni del 24enne erano già critiche e non c’è stato niente da fare.