Alpinista morto dopo essere precipitato dalla Tofana di Rozes vicino Belluno: 62 anni, era senza protezioni

Il corpo senza vita di un alpinista precipitato domenica dalla Tofana di Rozes, nella zona di Cortina d’Ampezzo, è stato recuperato nella mattinata di lunedì 31 luglio.

Le prime informazioni

In base alle prime informazioni riportate da ‘RaiNews’ si sa che lo scalatore, un 62enne di Villabassa (in provincia di Bolzano) stava scalando in solitaria e senza protezioni (in modalità free solo climbing).

L’uomo, che era solito arrampicarsi da solo e senza protezioni, sarebbe stato diretto sulla Rozes, probabilmente su uno degli spigoli.

L’allarme e le ricerche

L’allarme era scattato attorno alle ore 20,15 di domenica, in seguito alla segnalazione da parte di un amico dell’uomo, che era stato chiamato dalla moglie dello scalatore, preoccupata perché non aveva sue notizie.

Il furgone dello scalatore è stato ritrovato ancora parcheggiato al rifugio Dibona, con il cellulare all’interno, mentre una squadra del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di Finanza si stavano preparando in piazzola.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha immediatamente effettuato una ricognizione sul Primo e Terzo Spigolo della Tofana di Rozes, perlustrando la base, le vie, i canali e il rientro senza esito. L’eliambulanza ha poi tentato anche lungo la Via Eötvös-Dimai e, tra il Piccolo Anfiteatro e la Traversata, ha trovato il corpo senza vita.

Il recupero del corpo

Nella mattinata di lunedì 31 luglio, “Falco 2”, dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Cortina e uno della Guardia di Finanza in supporto alle operazioni e per i rilievi, è volato in parete.

La salma dello scalatore è stata imbarellata dai soccorritori, recuperata con il verricello e trasportata a valle per essere affidata al carro funebre.

