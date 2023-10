Alpinista 58enne muore precipitando per 150 metri dalla via ferrata di Monte Albano vicino Mori (Trento)

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Tragedia in montagna. Nella mattinata del 15 ottobre un alpinista trentino di 58 anni è morto dopo essere precipitato da una via ferrata vicino Mori, in provincia di Trento. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo sarebbe caduto per circa 150 metri mentre stava affrontando l’ultimo tratto del percorso per raggiungere la vetta della montagna che stava scalando. L’intervento del soccorso alpino per recuperare il corpo ormai senza vita dell’escursionista è durato tre ore.

Cade dalla via ferrata tra le più impegnative dell’arco alpino

Il terribile incidente si è consumato nella tarda mattinata di domenica 15 ottobre. A perdere la vita è stato un escursionista trentino di 58 anni, precipitato nel vuoto da una via ferrata.

Per l’esattezza, l’alpinista sarebbe caduto dalla via ferrata ‘Ottorino Marangoni’ di monte Albano, appena sopra il Comune di Mori (in provincia di Trento).

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incidente in montagna

Come spiegato dal quotidiano ‘L’Adige‘, la via attrezzata è stata realizzata nel 1976 su una parete rocciosa che si trova sopra il santuario che sovrasta il centro abitato del Comune di Mori. La via in questione, inoltre, sarebbe considerata dagli alpinisti tra le più impegnative dell’arco alpino.

L’allarme lanciato da un altro escursionista

L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 13. Secondo quanto ricostruito da ‘Rainews‘, infatti, un altro escursionista avrebbe chiamato il 112 (il numero unico per le emergenze).

Sembra che l’uomo avesse appena terminato la via ferrata quando ha visto l’alpinista cadere nel vuoto. È in quel momento che avrebbe chiamato i soccorsi.

Sempre ‘L’Adige‘, riporta che la vittima sarebbe caduta da un’altezza di circa 150 metri mentre si trovava nella parte alta della via: l’ultimo tratto del percorso prima della vetta.

L’intervento di recupero del corpo durato tre ore

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del Soccorso alpino della Vallagarina che avrebbero costeggiato la parete lungo la quale si snoda la via ferrata.

L’intervento sarebbe durato circa 3 ore secondo ‘Rainews‘ prima che venisse ritrovato il corpo ormai senza vita dell’alpinista 58enne: le lesioni riportate sarebbero state fatali.

‘L’Adige‘ evidenzia che, per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente, bisognerà verificare se l’uomo fosse o meno agganciato ai dispositivi di sicurezza quando è precipitato.