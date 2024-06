Almeno 15 arresti alla marcia del Gay Pride di Istanbul. La Turchia vieta le manifestazioni per i diritti Lgbt

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nell’ultimo giorno del mese del Pride, anche i cittadini della Turchia sono scesi in strada per manifestare a sostegno dei diritti della comunità Lgbtqia+, nonostante il divieto imposto dalle autorità e i numerosi posti di blocco a presidio delle città. Media locali parlano di almeno 15 arresti durante il corteo del Gay Pride di Istanbul.

La Turchia vieta il Gay Pride

La sfilata del Pride, che nell’ultimo mese si è tenuta in numerose città del mondo, anche in Italia (a Milano hanno partecipato in oltre 100mila), in Turchia è fuori legge dal 2015.

La chiusura del governo di Erdogan nei confronti dei diritti della comunità Lgbtqia+ viene celata dalle autorità locali, che parlano invece di minacce alla sicurezza pubblica.

Fonte foto: ANSA Manifestanti al Gay Pride di Istanbul

Negli scorsi giorni, la prefettura ha vietato qualsiasi manifestazione, additando la presenza di “gruppi criminali” tra gli organizzatori.

Nella capitale è stato schierato un folto numero di agenti delle forze dell’ordine, alcune fermate della metro sono state bloccate e le strade del centro sono state presidiate.

Almeno 15 arresti a Istanbul

Nonostante in Turchia sia illegale manifestare a sostegno dei diritti della comunità Lgbtqia+, negli ultimi anni il Gay Pride si era comunque svolto nella capitale Istanbul.

A dispetto del divieto, la sfilata del Pride ha raccolto, negli anni scorsi, fino a 100mila persone, riunitosi sotto un’organizzazione non ufficiale.

Quest’anno, il corteo non è durato che una decina di minuti prima di essere interrotto dai militari. Solo un centinaio di attivisti ha fatto in tempo a riunirsi.

Eludendo le vie del centro, la parata ha sfilato nel più periferico distretto di Kadikoy, sulla sponda asiatica della città.

Un reporter di Agence France-Press, ripreso da numerosi media locali, riporta che numerose persone sono state arrestate. Un numero esatto non c’è ancora, ma un testimone citato dall’agenzia stampa Reuters parla di almeno 15 persone fermate dalla polizia. La polizia turca non ha confermato né commentato la notizia.