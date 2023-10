Almeno 13 morti nell'incendio della discoteca in Spagna a Murcia, l'ultimo messaggio di una ragazza alla madre

Proseguono in maniera incessante le ricerche dei dispersi nell’incendio che all’alba di domenica 1° ottobre ha devastato una discoteca di Murcia, in Spagna. Nei tre locali distrutti dalle fiamme nella zona di Atalaya hanno perso la vita 13 persone: trovati sani e salvi i 5 dispersi che mancavano all’appello, 24 i feriti.

Incendio in discoteca, trovati i 5 dispersi

Tre, riferisce l’agenzia Agi, le squadre dei vigili del fuoco, assistite da agenti della polizia locale e nazionale, che sono state impegnate tra le macerie del ristorante Fonda Milagros de Atalayas, da dove è partito il rogo, e di altri due locali: il Teatre e il Golden.

Nella Regione di Murcia sono stati proclamati tre giorni di lutto decretati dal Governo locale.

Fonte foto: ANSA Il luogo dove è divampato il devastante incendio

Francisco Jiménez, delegato del governo della città di Murcia, ha confermato che le 5 persone che erano disperse sono state ritrovate sane e salve.

L’ultimo messaggio di una ragazza alla madre

Il padre di una ragazza che risultava ancora scomparsa, secondo quanto riportato dall’Ansa, aveva diffuso il drammatico messaggio vocale inviato dalla figlia nel momento in cui è scoppiato l’incendio che ha sventrato il complesso.

“Ti amo mamma, sto morendo“, dice la ragazza mentre in sottofondo si sentono urla e gente che chiede di accendere la luce. Secondo quanto raccontato da diversi sopravvissuti, la corrente era infatti andata via mentre si avvicinavano le fiamme. Il video del padre, in lacrime, è stato ripreso da tutti i media spagnoli.

Il ritrovamento dei cadaveri

Diego Seral, della polizia nazionale spagnola, ha detto ai giornalisti che i morti sono stati trovati nella discoteca Fonda, uno dei tre club adiacenti, che aveva subito la maggior parte dei danni da incendio, compreso il crollo del tetto.

Seral ha spiegato che inoltre che il crollo ha reso difficile localizzare le vittime, ed è stato anche complesso individuare il punto esatto in cui è scoppiato l’incendio. L’identificazione dei corpi richiederà tempo, ha osservato Seral.

S’indaga sulle cause

Si indaga sulle cause dell’incendio. Una portavoce della discoteca Teatre, Maria Dolores Albellan, ha detto ai giornalisti che l’incendio ha avuto origine nel club vicino, Fonda, prima di diffondersi ai due club adiacenti.

I media spagnoli hanno riferito che in quel momento si stavano svolgendo diverse feste di compleanno.

Il primo ministro Pedro Sanchez ha espresso “solidarietà alle vittime e ai parenti del tragico incendio”.

Non è la prima volta che in Spagna accade una tragedia simile: 40 persone sono rimaste ferite nel 2017 in una discoteca affollata sull’isola turistica spagnola di Tenerife quando un pavimento è crollato.

Nel 1990, 43 persone morirono in un incendio in una discoteca nella città di Saragozza, nel nord-est della Spagna.

La discoteca non doveva essere aperta: c’erano irregolarità

Secondo quanto riferito dal Comune di Murcia, ripreso dall’Ansa, nel 2022 la discoteca aveva ricevuto l’ordine di chiudere per una serie di irregolarità.

Il vicesindaco Antonio Navarro ha detto che era stata emessa un’ordinanza di chiusura della discoteca nel gennaio 2022.

Ordinanza contro cui i proprietari del locale avevano presentato ricorso: da allora, la discoteca è rimasta aperta senza alcuna autorizzazione.