Almeno 10 morti in Messico durante un battesimo: crolla il tetto di una chiesa, persone sotto le macerie

È di almeno 10 persone rimaste uccise il tragico bilancio del crollo del tetto della chiesa di Santa Cruz, a Ciudad Madero, in Messico, dove è rimasta ferita una sessantina di persone che partecipavano a una cerimonia di battesimo.

Dramma al battesimo

I media locali, secondo quanto riferito dalla Bcc, hanno spiegato che 49 persone sono state portate in ospedale, dopo che il tetto della chiesa di Santa Cruz di Ciudad Madero è crollato.

La polizia dello Stato costiero di Tamaulipas ha dichiarato che circa 100 persone stavano partecipando a una messa al momento del crollo. I media locali hanno riferito che si trattava di un battesimo.

20 persone sarebbero rimaste intrappolate a seguito del crollo del tetto della chiesa. Secondo quanto riportato dall’Agi, il numero dei morti è salito a 10, di cui 5 donne, due uomini e tre bambini, uno dei quali di un anno, secondo i media locali.

9 le salme recuperate finora, mentre una è ancora sepolta sotto le macerie, in base all’ultimo aggiornamento delle autorità locali.

Il racconto del crollo

Il giornalista locale Franc Contreras ha raccontato al programma Newsday della Bbc World Service che il crollo è avvenuto in un momento chiave della funzione religiosa.

Momento exacto en que se derrumbó el techo de la iglesia Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ya suman 10 muertos y más de 40 heridos. #CiudadMadero #Tamaulipas pic.twitter.com/O8tEuig4sF — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) October 2, 2023

“La chiesa era gremita di circa un centinaio di persone, e le persone erano in fila per prendere la comunione, ed è stato allora che il tetto è venuto giù sopra di loro; mattoni, cemento e naturalmente strutture di supporto in acciaio sono venuti giù sopra le persone“, ha detto.

I soccorsi, appello sui social

Le autorità avrebbero chiesto il silenzio a coloro che si sono radunati sul luogo del crollo in modo da poter sentire le richieste di aiuto di chi è rimasto intrappolato all’interno.

Il vescovo della diocesi di Tampico, José Armando Álvarez Cano, ha inviato un messaggio alla comunità sui social media affermando che sono in corso i soccorsi “per ritrovare coloro che sono sotto le macerie”.

Ha detto che è stato un “momento difficile” e ha concluso il suo discorso video dicendo: “Che il Signore vi aiuti”.