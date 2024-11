Alluvione Valencia, il punto su morti, dispersi e il centro commerciale "cimitero": zero sopravvissuti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano ad arrivare notizie apocalittiche in relazione all’alluvione che ha colpito Valencia. L’ultima tragedia è quella che riguarda il centro commerciale Bonaire, ad Aldaia, (5.700 posti auto in totale). Nel frattempo si continuano a cercare i dispersi in tutte le zone allagate. All’appello mancano circa 2 mila persone. I morti accertati al momento sono oltre 215, ma purtroppo il bilancio è destinato a salire.

Alluvione Valencia, la situazione al centro commerciale Bonaire

Corsa contro il tempo per aspirare l’acqua dall’immenso parcheggio del Bonaire. Il pericolo è che, se non si fa presto, fango e acqua si possano trasformare in cemento, fatto che paralizzerebbe i lavori.

Si stanno utilizzando i tubi di gomma di 10 idrovore. Le operazioni proseguono da due giorni e si avvicina il momento in cui i vigili del fuoco potranno raggiungere il parcheggio, descritto come un “cimitero” dai sommozzatori dell’Ume, l’unità militare di emergenza.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco al centro commerciale Bonaire

Martedì sera, quando si è scatenata l’apocalisse, il Bonaire era frequentato da centinaia di persone. Secondo una prima stima sarebbero stati circa 650 i clienti presenti nel centro, a cui vanno aggiunti tutti gli addetti ai servizi e i negozianti.

Prima che i vigili possano entrare per ulteriori ispezioni con i kayak e per capire con precisione la portata della tragedia è necessario svolgere ulteriori verifiche affinché i soccorritori non corrano rischi: accertarsi della stabilità della struttura, abbassare il livello di tossicità nell’aria, rimuovere eventuali ostacoli.

“Non siamo ancora in grado di dire quante auto sono parcheggiate, sono in corso le ispezioni dei sub per identificare eventuali vittime rimaste intrappolate”, ha spiegato nelle scorse ore un portavoce dell’Ume. Le possibilità di trovare qualcuno vivo nel parcheggio sono inesistenti.

Si stimano 2 mila dispersi: ricerche in corso

Si continuano a cercare circa 2 mila dispersi nelle zone alluvionate. Le unità di sommozzatori e gli speleologi dei vigili del fuoco lavorano senza sosta. Si stanno utilizzando anche droni e qualsiasi cosa possa risultare utile.

“Cercheremo i dispersi strada per strada, casa per casa”, ha assicurato il comandante dell’Ume, Fernando Carrillo. Tra esercito, polizia locale e nazionale sono ora 10 mila le unità impiegate.

Alcune centinaia di dispersi, ha riferito la sindaca Amparo Fort, potrebbero essere a Chiva, dove i bus gialli dei volontari sono arrivati ieri percorrendo incolonnati, in direzione Madrid, 30 chilometri di autostrada e dove solo venerdì era arrivato l’esercito. I 17 mila cittadini sparsi in 21 agglomerati sono andati avanti tre giorni senza luce e acqua e alcun tipo di aiuto.

Il premier Sanchez e i reali contestati

Nelle scorse ore la tensione è salita alle stelle ed è culminata con la contestazione al re Felipe, alla regina Letizia, al premier Pedro Sanchez e al presidente della comunità velenciana Carlos Mazon, arrivati sul luogo del disastro. Sono stati ricevuti con lanci di fango e di oggetti dalla popolazione di Paiporta. “Assassini!”, hanno urlato dalla folla.

Diversi agenti di polizia a cavallo hanno dovuto proteggere i reali e le autorità dai contestatori. Il lancio di oggetti, fitto e continuo, ha costretto la polizia prima a proteggere il re con degli ombrelli, poi con degli scudi.