Alluvione, è scontro sulle dichiarazioni del capogruppo di FdI Malan: le sue parole sui cambiamenti climatici

S’infiamma il dibattito politico sulle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan sull’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Malan si è espresso, in particolare, sul tema dei cambiamenti climatici.

Le parole del senatore di Fdl

Secondo Lucio Malan, in ogni campo scientifico “non esistono verità definitive, c’è sempre la ricerca. Sul tema del cambio climatico ci sono tante voci, a partire da quella di Franco Prodi, diverse dal pensiero diffuso dai media”.

Persino in teologia, spiega, “s’è pronti alla ricerca, figuriamoci sul clima. Poi non è vero che sono fenomeni mai visti negli ultimi decenni: penso al Polesine, all’alluvione di Pisa, di Firenze, di Venezia. I dogmi possono andare bene in altri campi, ma è sempre bene, avere un atteggiamento non assolutistico”.

La replica delle opposizioni

Dichiarazioni, quelle del senatore di Fratelli d’Italia, che non sono affatto piaciute alle opposizioni, mentre infuria il dibattito sull’alluvione in Emilia-Romagna.

“Per l’ennesima volta un esponente della maggioranza mette in dubbio le evidenze scientifiche a proposito del cambiamento climatico. Questa volta è il turno del capogruppo al Senato Lucio Malan, che di fronte al disastro che sta colpendo l’Emilia-Romagna non trova niente di meglio da fare che negare l’evidenza dei fatti” afferma una nota Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle.

“L’esponente di Fdi Lucio Malan, capogruppo al Senato, rappresenta un partito che di fronte ad eventi estremi cui stiamo assistendo oggi, alluvioni e ondate di calore che producono siccità, parla da negazionista del clima” accusa Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

Fonte foto: ANSA Il deputato di Europa Verde, Angelo Bonelli

Provvedimenti per alluvione al cdm di martedì

Nel frattempo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato una serie di provvedimenti per far fronte all’alluvione in corso durante il cdm in programma martedì 23 maggio.

“Ho bisogno del tempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì” per l’alluvione in Emilia-Romagna ha dichiarato Meloni in un punto stampa dal G7 di Hiroshima.

In un’intervista al Tg1, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha voluto esprimere la sua solidarietà all’Italia. “Voglio esprimere tutta la mia solidarietà per quanto sta succedendo in Emilia Romagna, sono alluvioni devastanti e terribili per il Paese, spero davvero che la situazione migliori. Voglio porgere le mie condoglianze a quanti stanno soffrendo”.