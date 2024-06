Alluvione e nubifragi in Svizzera nel Canton Ticino, in Vallemaggia morti e diversi dispersi per il maltempo

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Alluvione e nubifragi in Vallemaggia, nel Canton Ticino in Svizzera, dove nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno il maltempo ha causato morti e dispersi. Si registrano danni a strade e ponti, con alcuni paesi isolati. Importante frana in zona Fontana, dove sono morte due persone e si sta ancora cercando una terza. A Mogno è stata evacuata una colonia estiva con una settantina di persone.

Alluvioni e nubifragi in Vallemaggia nel Canton Ticino in Svizzera

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno si sono registrati nubifragi e alluvioni nel Canton Ticino in Svizzera, in particolare in Vallemaggia.

Le autorità, come riporta Corriere del Ticino, comunicano di un’importante frana in zona Fontana, mentre è caduto travolto dalle acque il ponte di Visletto, nella frazione di Cevio.

Le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sarebbero quindi raggiungibili via terra a causa dell’interruzione della strada cantonale, e i soccorsi sono resi difficili dalle condizioni meteo.

Due morti e un disperso in zona Fontana

In zona Fontana si è verificata una frana che ha causato due morti, le cui salme sono state recuperate dai soccorritori e sono in fase di identificazione.

Continuano le ricerche per una terza persona, che ancora risulta dispersa. Lo fa sapere la Polizia cantonale, che ha attivato un call center presso la Centrale comune d’allarme al numero 0840 112 117, come riporta VareseNews.

Al momento il portale AlertSwiss segnala un’allerta 4 per inondazioni in zona Prato Sornico/Vallemaggia consigliando di “evacuare le case zona fiume e ripararsi in alto”.

Evacuata una colonia a Mogno

A Mogno è stata evacuata una colonia estiva che conta una settantina di persone, mentre per un torneo di calcio vi sarebbero 300 persone a Peccia le cui modalità di evacuazione sono ancora al vaglio.

Per quanto riguarda la colonia di Mogno l’evacuazione tramite elicottero, una delle tante, ha permesso di portare una quarantina di bambini a valle dove ad Aurigeno è stato allestito un posto di comando.

Sono stati inoltre evacuati i campeggi lungo il fiume Maggia, mentre l’elettricità e le comunicazioni sono al momento interrotte nell’area più colpita.

Le autorità invitano la popolazione locale a non spostarsi se non strettamente necessario e non recarsi nelle località interessate dal maltempo.

“Solo uniti, e mi ci metto come politico, potremo affrontare questi disastri annunciati, figli di un clima impazzito che noi abbiamo stuzzicato nella sua tana”, ha detto il Consigliere di Stato Raffaele de Rosa in un post su Facebook. Rimbocchiamoci le maniche, prendiamoci per mano e andiamo avanti. Perché noi ce la facciamo sempre”.