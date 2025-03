Alluvione alle Canarie, Spagna col fiato sospeso: il video delle auto nel fango, una è trascinata in mare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La violenta alluvione che ha colpito le Canarie sta tenendo la Spagna col fiato sospeso e i video con le immagini delle auto nel fango (una è stata trascinata in mare) stanno facendo il giro del web. Una donna è stata salvata in extremis: poco dopo, l’auto dove era rimasta incastrata è stata portata via dall’acqua.

La situazione alle Canarie dopo l’alluvione

Una pesantissima ondata di maltempo sta colpendo le Canarie con piogge alluvionali. L’isola più colpita è quella di Gran Canaria e, in particolare, il comune di Telde, che si trova nel settore nordorientale. Qui, come riportato da 3BMeteo, gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i 310mm nella giornata di lunedì 3 marzo e le piogge torrenziali hanno causato danni enormi.

Il secondo comune più colpito è quello di San Adrés y Sauces, a Santa Cruz de Tenerife, dove si sono raccolti 210mm di pioggia fino a lunedì. A seguire ci sono Arucas (Gran Canaria) con 190mm, Puntagorda a La Palma con 178mm e Arico con 170mm a Santa Cruz di Tenerife.

Il comune di Telde è quello maggiormente colpito dall’alluvione alle Canarie.

La situazione a Telde si è ulteriormente compromessa dopo la rottura di un bacino per l’irrigazione, dal quale sono fuoriusciti 700 mila litri di acqua che hanno allagato diverse strade, provocandone la chiusura.

Le previsioni meteo sulle Canarie

Il maltempo, stando alle previsioni degli esperti di 3BMeteo, proseguirà a intermittenza anche martedì, con la situazione che permane di massima allerta nelle Canarie.

In quota è la neve a causare problemi: oltre i 2000 metri molte strade sono state chiuse. Allo stesso modo è stato chiuso anche l’accesso al Parco Nazionale del Teide, con il suo punto più elevato che in cima al vulcano raggiunge i 3715 metri.

Anche a La Palma, in particolare a Roque de Los Muchachos (a quota 2426 metri), a causa della neve l’accesso al punto più alto dell’isola è stato bloccato.

I video dell’Alluvione alle Canarie stanno facendo il giro del web

Diversi video pubblicati online mostrano automobili inghiottite dalla corrente di corsi d’acqua in piena. Un’auto è stata trascinata in mare.

In un filmato proveniente dalla Spagna si vede una donna che è stata messa in salvo pochi istanti prima che la sua macchina, nella quale era rimasta incastrata, fosse portata via dalla corrente di acqua e fango causata dall’alluvione che si è abbattuta domenica sulle Canarie. È accaduto nella città di Telde.

