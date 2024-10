Alluvione a Valencia: le immagini della catastrofe. La videogallery

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tutta la regione di Valencia sconvolta da quella che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito la peggiore ondata di maltempo dell’ultimo secolo. Precipitazioni intensissime cadute tra il 29 e il 30 ottobre che hanno provocato devastazione e gettato nel terrore una vasta area geografica. Il bilancio è catastrofico, non solo in vite umane (il bilancio è sconvolgente); ci vorranno mesi, forse anni per riprendersi. Fiumi straripati, abitazioni allagate, infrastrutture distrutte con ponti, strade e autostrade fuori servizio. Dicono i sopravvissuti: "Ha piovuto dieci ore senza interruzione, come una tromba d’acqua ma continua". Su alcune città 500 litri d’acqua per metro quadro in 12 ore. Scene apocalittiche che hanno sconvolto una delle zone più belle e famose della Spagna

La testimonianza di un fotoreporter italiano

Paolo Manzi racconta la notte trascorsa su un’aiuola appena sopra l’acqua

Veicoli accatastati a Valencia dopo l’alluvione

Un lungo tratto di un’arteria a scorrimento veloce ostruita da auto e camion

Le immagini dall’alto delle zone devastate

Le riprese dagli elicotteri di Polizia e Guardia civil sull’area intorno a Valencia

La ricerca dei dispersi

I soccorritori spagnoli cercano i dispersi e aiutano i residenti a mettersi in salvo dopo la devastante inondazione che ha colpito la Spagna orientale e in particolare la provincia di Valencia. Ingenti danni anche a Mira, villaggio della regione di Castilla La Mancha

"Non c’era modo di salvarli"

Le drammatiche dichiarazioni delle autorità e dei soccorritori

Fisico Cnr: "Mai vista in 100 anni alluvione come Valencia"

Gli esperti analizzano cosa è accaduto a Valencia

Salvataggio di una persona intrappolata

Le immagini del salvataggio con elicottero di una persona bloccata a Valencia dall’alluvione

Una donna e il suo cane salvati in elicottero

Nel disastro delle inondazioni a Valencia, le immagini di una persona salvata in elicottero dai servizi di soccorso; la donna tiene stretto al collo il suo cane