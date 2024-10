Alluvione a Valencia in Spagna, tra i morti anche una bimba di 3 mesi con la madre: la disperazione del padre

Continuano ad arrivare drammatiche notizie dalla Spagna. Diverse zone di Valencia sono state distrutte nelle scorse ore da un’alluvione devastante. Circa un centinaio le vittime, tra cui una bimba di 3 anni e sua madre, rimaste intrappolate nell’auto su cui stavano viaggiando.

Spagna, alluvione Valencia: morte mamma e figlia, il racconto del padre

A raccontare la drammatica vicenda è il quotidiano El Pais. Lourdes María García, 34 anni, e sua figlia, 3 anni, sono decedute. Sopravvissuto invece il marito e padre Antonio Tarazona, 59 anni, che ha raccontato come ha visto morire la donna che amava e la sua piccina.

I tre stavano viaggiando in auto da Paiporta a Valencia. Ad un certo punto l’acqua li ha travolti. “Il mezzo ha iniziato a galleggiare. Siamo riusciti ad agganciarlo ad un cartello, ho provato a uscire dal finestrino, perché l’altezza dell’acqua era di un metro e mezzo, ma la forza era brutale”, ha raccontato Tarazona.

Fonte foto: ANSA Valencia, auto accatastate dopo l’alluvione

L’uomo alla fine è riuscito a uscire dalla vettura. Ha tentato fino all’ultimo di mettere in salvo la moglie e la figlia, ma purtroppo non ce l’ha fatta: “La corrente ha cominciato a trascinare l’auto verso il basso e l’ultima cosa che ho visto è stata come Lourdes e la mia bimba chiedevano aiuto dal tetto dell’auto”.

Il 59enne è disperato. Ha provato anche a inseguire la vettura, ma la corrente era troppo forte e, alla fine, ha perso di vista l’auto: “Era impossibile, ho già avuto la fortuna di non essere morto nel tentativo di raggiungere la macchina, non potevo fare nulla”.

Mercoledì 30 ottobre, intono alle 22:00 la Guardia Civil ha confermato a Tarazona il ritrovamento dei due corpi senza vita.

Le ricerche della migliore amica di Lourdes María García

Prima della tragica notizia, Antonio, dopo essere stato salvato, è rimasto per ore in una struttura di accoglienza, sperando che sua moglie e sua figlia venissero portate nello stesso luogo. Ha passato 48 ore senza dormire: “C’era un agente che quando è venuto a prendermi mi ha detto che si ricordava di averle aiutate, ma non so se me lo ha detto per rassicurarmi.”

Anche la migliore amica di Lourdes, Andreina Molina, ha provato a rendersi utile nelle ricerche. Da casa sua ha tentato di reperire informazioni utili.

Così la donna prima che si sapesse dei decessi: “Lei è la mia migliore amica, sono la zia dei suoi figli, non di sangue, ma siamo come sorelle. E ancora non so niente di loro…”. Andreina ha inoltre confermato che gli altri due figli di Lourdes, di 8 e 10 anni, sono salvi.

Ministra spagnola della Difesa: “Non siamo ottimisti”

Nelle prossime ore, il bilancio dei morti causati dall’alluvione sembra destinato a salire. “Purtroppo non siamo ottimisti”, ha dichiarato la Ministra spagnola della Difesa Margarita Robles interpellata dalla radio Cadena Ser in merito alle prospettive relative ai decessi.