Alluvione a Valencia in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi": video del disastro

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una tragedia spaventosa. Tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre un’alluvione ha colpito Valencia e Albacete, in Spagna, seminando morti e dispersi. Le immagini e video che arrivano dalle zone devastate sono drammatiche. Il sindaco di Utiel, città vicino a Valencia, ha dichiarato che molti dei suoi concittadini sono rimasti "intrappolati come topi".

"Intrappolati come topi"

Il racconto di Ricardo Gabaldon, sindaco della città di Utiel vicino Valencia, è drammatico.

Ai microfoni di Rtve ha spiegato che martedì 29 ottobre "è stato il giorno peggiore della mia vita. Eravamo intrappolati come topi. Le auto e i cassonetti della spazzatura sono stati trascinati dalla corrente lungo le strade. L’acqua stava salendo fino a tre metri".

Il primo cittadino ha aggiunto che diverse persone sono ancora disperse.

Morti e dispersi, bilancio in aggiornamento a Valencia

Il bilancio su vittime e dispersi non è ancora definitivo nella mattinata di mercoledì 30 ottobre si parla comunque di decine di morti.

Tra questi non ci sarebbero italiani, stando a quanto comunicato dalla Farnesina.

Caduta la pioggia di un anno in 8 ore

Le autorità spagnole affermano che in 8 ore è caduta la pioggia che cade in un anno.

Come riferito da El País, l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva alzato martedì 29 ottobre alle 8 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia, dove in appena un’ora si erano accumulati 90 litri.

Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.

Treni cancellati e voli deviati in Spagna per l’alluvione

La Spagna sta facendo i conti con le piogge torrenziali e l’emergenza legata ai trasporti.

Diversi treni sono stati cancellati, l’alta velocità che collega Madrid a Valencia è stata interrotta, così come quella che porta dalla città colpita a Siviglia.

Deviati inoltre 49 voli: 30 dall’aeroporto di Valencia e 19 da quello di Madrid-Barajas, riferisce il gestore Enaire.