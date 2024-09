Alluvione a Faenza, il muro di via Cimatti non ferma il fango: strade completamente allagate

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuova alluvione in Emilia-Romagna e, ancora una volta, tra le città che pagano lo scotto maggiore c’è Faenza. Qui il muro di via Cimatti, costruito solo poche ore prima per arginare la piena, ha ceduto, lasciando che il fango ricoprisse la città.

Alluvione a Faenza: è la terza in poco più di un anno

Come nel maggio del 2023, anche in questo settembre 2024 il maltempo ha creato grandi danni tra Emilia-Romagna e Marche. Le strade sono state allagate, la città è sott’acqua e i tentativi di opporsi alla prevista furia della natura sono stati vani.

Sono state colpite dalle copiose piogge le stesse zone che, un anno fa, erano state protagoniste di un’altra alluvione, si tratta della terza in poco più di un anno per l’Emilia-Romagna.

Le zone colpite ancora dagli allagamenti

Maltempo in Emilia-Romagna: cede il muro costruito poche ore fa a Faenza

Una delle situazioni più delicate riguarda Faenza dove si sono allagate, ancora, via Torretta, via Cimatti e la zona di Borgo Durbecco.

Il maltempo ha messo in ginocchio la città nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Proprio in via Cimatti era stato costruito un muro di fortuna nel pomeriggio di mercoledì con l’obiettivo di arginare l’acqua del torrente Marzeno. Il tentativo però è stato vano e l’acqua l’ha scavalcato durante la notte, quando il fiume ha esondato.

Muro ceduto a Faenza: era stata fatta un’altra proposta

Nelle zone citate sono in azione le idrovore e i vigili del fuoco che lavorano coi canotti. Disagi anche per la circolazione di treni e auto.

Secondo il Comune, come riporta Repubblica.it, erano stati proposti da tempo interventi più consistenti e, nello specifico, la costruzione di un muro più alto per contenere il fiume. Ma non sono arrivate risposte da parte del commissario che avrebbe dovuto dare il via libera per i finanziamenti.

La situazione pare essere in miglioramento. Il livello di Lamone e Marzeno si è abbassato, le piogge continuano ma con volumi minori. Il Comune di Faenza riporta come siano almeno 100 le persone accolte nei due palazzetti attrezzati in città per accogliere gli sfollati.

Maltempo e alluvione: le testimonianze dei cittadini

È stata una notte da incubo, l’ennesima, in città e nella regione dell’Emilia-Romagna. Sono diverse le testimonianze che raccontano di come Faenza sia stata di nuovo ricoperta dall’acqua e dal fango.

“Ho visto l’acqua arrivare alle due di notte, come l’anno scorso, stavolta sono riuscito almeno a salvare i computer. Mio fratello è stato salvato dai pompieri”, ha raccontato Fiorenzo Ruscelli, titolare di una ditta edile.

L’assessore alla protezione civile di Faenza, Massimo Bosi, ha ribadito come le zona allagate siano le stesse del 2 maggio dell’anno scorso. “Purtroppo le strutture innalzate ieri non hanno retto alla forza dell’acqua. Stiamo lavorando per pompare via l’acqua dalle strade”, ha detto.