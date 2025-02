Allineamento dei pianeti la sera di venerdì 28 febbraio: la prossima volta sarà nel 2040

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un raro e affascinante evento. La sera di venerdì 28 febbraio 2025 si potrà ammirare in cielo, dopo il tramonto, l’allineamento di sette pianeti del Sistema Solare. Uno spettacolo da non perdere perché non accadrà di nuovo per i prossimi dieci anni. Marte, Mercurio, Venere, Giove, Saturno, Nettuno e Urano si troveranno tutti dalla stessa parte del cielo, quattro di loro sono visibili a occhio nudo.

Allineamento dei pianeti la sera di venerdì 28 febbraio

La sera di venerdì 28 febbraio 2025 si verificherà uno spettacolare allineamento di sette pianeti del Sistema Solare: nel cielo saranno visibili contemporaneamente Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

L’allineamento planetario sarà visibile quasi in tutto il mondo tra gli ultimi giorni di febbraio e i primi di marzo.

Fonte foto: 123RF I pianeti del sistema solare

Un evento raro – il prossimo avverrà nel 2040 – ma che in realtà è già iniziato da giorni. Da fine gennaio sei pianeti sono rimasti sempre visibili contemporaneamente dopo il tramonto.

Ora Mercurio si è unito agli altri sei, completando così il quadro celeste.

Come osservare l’allineamento dei pianeti

L’espressione “allineamento planetario” è tecnicamente improprio, dato che i pianeti non saranno visibili lungo una linea nello spazio ma saranno sparpagliati da est a ovest in una vasta porzione del cielo.

Quando si parla di allineamento ci si riferisce al fatto che saranno tutti visibili contemporaneamente nel cielo, perché si troveranno dalla stessa parte del Sistema Solare rispetto alla Terra.

Quattro di loro (Mercurio, Venere, Giove e Marte) sono facilmente visibili ad occhio nudo. Anche Saturno, ma sarà il più difficile da individuare perché si troverà vicino al Sole.

Per Urano e Nettuno servirà invece un potente binocolo o un piccolo telescopio.

L’evento astronomico potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Virtual Telescope Project (VTP).

A che ora vedere l’allineamento dei pianeti in Italia

Sarà possibile ammirare l’allineamento planetario nella serata di venerdì 28 febbraio poco dopo il tramonto del Sole, che in questi giorni avviene intorno alle 18.

I sette pianeti saranno visibili contemporaneamente in cielo soltanto nella fascia oraria dalle 18 alle 18:45, quando tramonterà Saturno.

Dove e come individuare i pianeti

Ecco alcune semplici indicazioni per individuare i pianeti. Venere, il pianeta più brillante, si troverà vicino all’orizzonte ovest, nella costellazione dei Pesci. Mercurio si troverà poco sotto i Pesci.

Ancora più in basso Saturno, sopra la costellazione dell’Acquario. Sarà il più difficile da vedere, in quanto sarà poco sopra l’orizzonte e relativamente vicino al Sole.

Il rosso Marte sarà il più alto nel cielo, sopra l’orizzonte sud nella costellazione dei Gemelli. Giove si troverà un po’ più in basso di Marte, nella costellazione del Toro.

Quindi Urano e Nettuno, i due pianeti più distanti e non visibili a occhio nudo: il primo si troverà nella costellazione dell’Ariete, vicino al confine del Toro, il secondo nei Pesci, non lontano da Mercurio.