Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna, arancione in 7 regioni: la situazione, Italia sott'acqua

L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia non dà tregua al Centro-nord e fa alzare di nuovo il livello di allarme in Emilia-Romagna, ma ad essere colpito da violenti nubifragi è anche il Sud. Per la giornata di sabato 19 ottobre la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idraulico in diversi settori sia emiliani che romagnoli e arancione anche per temporali e fenomeni idrogeologici in altre aree della regione. Emergenza che si fa sentire anche in altre sei regioni del Meridione.

L’allerta rossa in Emilia-Romagna

Secondo quanto comunicato dal bollettino del Dipartimento della Presidenza del Consiglio, sulla base dei fenomeni meteorologici previsti per la giornata di sabato 19 ottobre, è stata diffusa un’allerta di elevata criticità (rossa) per rischio idraulico nella pianura reggiana, pianura modenese, costa romagnola, pianura reggiana di Po, pianura bolognese, bassa collina e pianura romagnola, nella zona montana e collinare del Bolognese.

I primi effetti delle esondazioni attese di torrenti e fiumi in Emilia-Romagna si sono visti nel comune di Molinella (Bologna), dove si segnala una situazione critica per l’accumulo di tronchi nella chiusa di Accuri, per la piena dell’Idice. Nel comune di Budrio è stata invece predisposta l’evacuazione delle zone in prossimità degli argini.

Allerta arancione in sette regioni

Contestualmente la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia, mentre è stata valutata l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia.

Nubifragi e alluvioni si sono registrati in Sicilia, dove a Licata (Agrigento) è esondato il Salsa, e a Catania dove via Etnea si è trasformata in un fiume in piena. Quadro simile a Reggio Calabria e, salendo per la Penisola, nelle Marche, dove diverse zone dell’Anconetano sono alle prese con gli allagamenti.

Il maltempo in Italia

Secondo le previsioni meteo, su Sicilia e Calabria si attendono precipitazioni a livello record e l’avviso della Protezione Civile avverte anche di rovesci di notevole intensità accompagnati anche da forti raffiche di vento sulla Puglia e, in particolare sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata.

Al centro dell’attenzione delle autorità anche i fiumi in Veneto, con il Brenta, il Bacchiglione, l’Alpone e il Retrone osservati speciali. A causa delle conseguenze del maltempo in Toscana il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato lo stato di emergenza regionale per i territori interessati dall’allagamento, come il Livornese, e ha richiesto al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci lo stato di emergenza nazionale.