Allerta meteo rossa in Veneto, arancione e gialla in altre 13 regioni: pioggia e neve secondo le previsioni

Ancora pioggia sull’Italia. Secondo gli esperti, infatti, precipitazioni abbondanti sono attese al Nord soprattutto venerdì e domenica, con tanta neve attesa sulle Alpi. Occhi sempre sul Veneto, per l’allerta rossa, ma anche su altre 12 regioni, per cui la Protezione civile ha diramato allarmi arancioni e gialli. La situazione sarà meno complicata al Sud, con temperature in rialzo. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Allerta rossa in Veneto

Per venerdì 1 marzo la Protezione civile ha diramato una allerta rossa per rischio idraulico in:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Quindi, una allerta arancione in Emilia-Romagna per rischio idraulico: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese.



E ancora una allerta arancione per rischio idrogeologico in due regioni:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Poi un’allerta gialla per rischio idraulico in:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B; Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Lombardia: Bassa pianura orientale;

Bassa pianura orientale; Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

Basso Ofanto, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso;

Logudoro, Bacino del Tirso; Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Un’allerta gialla per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea.

Un’altra, sempre gialla, per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele Emilia-Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5

Marc-5 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso

Logudoro, Bacino del Tirso Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Pioggia protagonista

La pioggia resisterà per tutto il weekend, accompagnata da neve, venti forti e un calo delle temperature, a partire dalle regioni del Nord.

Il Sud invece sarà investito dal maltempo soprattutto sabato e domenica.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 1 marzo

Nord : perturbato con piogge diffuse e neve sulle Alpi dai 1300-1500 metri; tendenza a parziale attenuazione dei fenomeni dalla sera. Temperature in lieve flessione, massime tra 11 e 14 gradi;

: perturbato con piogge diffuse e neve sulle Alpi dai 1300-1500 metri; tendenza a parziale attenuazione dei fenomeni dalla sera. Temperature in lieve flessione, massime tra 11 e 14 gradi; Centro: maltempo diffuso con piogge e rovesci più frequenti su Toscana, Umbria e Marche. Neve sull’Appennino dai 1400m. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi;

maltempo diffuso con piogge e rovesci più frequenti su Toscana, Umbria e Marche. Neve sull’Appennino dai 1400m. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: variabilità con qualche pioggia o rovescio, specie su Campania, Molise, Gargano e Sicilia; aperture su area ionica. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17 gradi.

Sabato 2 marzo

Nord : nubi irregolari con qualche pioggia sparsa; maggiori aperture sulle Alpi occidentali, dove peggiora dal pomeriggio con neve dai 1100 metri. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi;

: nubi irregolari con qualche pioggia sparsa; maggiori aperture sulle Alpi occidentali, dove peggiora dal pomeriggio con neve dai 1100 metri. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi; Centro: nubi compatte alternate a schiarite con precipitazioni solo occasionali e più probabili a ridosso dell’Appennino, nevose dai 1300-1600 metri. Temperature in ascesa, massime tra 14 e 17 gradi;

nubi compatte alternate a schiarite con precipitazioni solo occasionali e più probabili a ridosso dell’Appennino, nevose dai 1300-1600 metri. Temperature in ascesa, massime tra 14 e 17 gradi; Sud: qualche pioggia su versante tirrenico, Gargano e nord Sicilia; variabile ma asciutto altrove. Temperature in ascesa, massime tra 13 e 18 gradi.

Domenica 3 marzo

Nord: maltempo con piogge in estensione da ovest verso est, anche intense su Prealpi, ovest Lombardia, Piemonte e Liguria; neve copiosa sulle Alpi dagli 800-1100 metri. Temperature in calo, massime tra 8 e 13 gradi;

maltempo con piogge in estensione da ovest verso est, anche intense su Prealpi, ovest Lombardia, Piemonte e Liguria; neve copiosa sulle Alpi dagli 800-1100 metri. Temperature in calo, massime tra 8 e 13 gradi; Centro: nubi in aumento da ovest con piogge e temporali sul versante tirrenico a partire dalla Toscana. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 14 e 17 gradi;

nubi in aumento da ovest con piogge e temporali sul versante tirrenico a partire dalla Toscana. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 14 e 17 gradi; Sud: piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna; più sole altrove ma peggiora la sera in Campania. Temperature in aumento, massime tra 16 e 21 gradi.