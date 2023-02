Allerta meteo rossa in Sicilia e arancione in Calabria, allarme della Protezione civile: chiuse alcune scuole

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Estremo Sud Italia nella morsa del maltempo. A preoccupare sono soprattutto Sicilia e Calabria, per le quali la Protezione civile ha diramato un’allerta rispettivamente rossa e arancione per la giornata di giovedì 9 febbraio. Secondo le previsioni meteo sono attese precipitazioni diffuse e persistenti, in particolar modo sui settori ionici. Le temperature sono destinate a subire un ulteriore abbassamento e non si escludono nevicate a quote relativamente basse.

L’allerta della Protezione civile

Sulla base delle indicazioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, come sempre avviene in questi casi ha attivato i sistemi di allerta nei territori interessati. Da qui l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Secondo quanto reso noto, già dalle prime ore del 9 febbraio si prevede un peggioramento con rovesci di forte intensità e temporali sulla Calabria, in particolar modo sulle aree meridionali, e sulla Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. A questo si dovrebbero aggiungere forti raffiche di vento e una frequente attività elettrica. Sulle stesse zone delle due regioni dovrebbero poi persistere precipitazioni nevose, con apporti al suolo da moderati fino ad abbondanti.

Così, come spiegato nel comunicato della Protezione civile, “è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sui settori orientali della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione su parte della Sicilia e della Calabria”.

Le zone di moderata criticità sono nell’isola l’area centro-settentrionale e centro-meridionale, il versante tirrenico e ionico, le Eolie e Pelagie; in Calabria sono il versante ionico meridionale e tirrenico meridionale. Sulle restanti aree regionali, ossia quelle meno a rischio, vi è invece l’avviso di criticità gialla.

La situazione a Reggio Calabria

Visto l’atteso peggioramento meteo, per la giornata di giovedì 9 febbraio è stata disposta attraverso un’ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sulla città di Reggio Calabria, dove è prevista allerta arancione. La stessa decisione è stata presa dai sindaci dei comuni limitrofi.

Lo scenario per la provincia indica il rischio di temporali e la possibilità di nubifragi. Non è esclusa l’esondazione di corsi d’acqua, in arrivo venti forti e mareggiate sulle coste esposte. Per questo motivo la Protezione civile locale, che monitorerà l’evolversi della situazione, raccomanda i cittadini a evitare di stazionare nei pressi di arenili, corsi d’acqua e sottopassi.

L’allarme in Sicilia

Anche in Sicilia, dove vige l’allerta rossa sui settori orientali, sono numerosi i sindaci aver aver deciso di chiudere le scuole. Tra i comuni che hanno emanato l’ordinanza valida per gli istituti di ogni ordine e grado vi sono Catania, Messina, Siracusa, Agrigento, Taormina, Ragusa, Caltagirone e Favara. A Enna lo stesso provvedimento è stato esteso fino al 10 febbraio.