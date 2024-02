Allerta meteo rossa e maltempo in Veneto, stop ai treni sulla Milano-Venezia: fiumi a rischio esondazione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ore complesse per le condizioni meteo in Veneto, dove a causa del maltempo in atto è stata diramata un’allerta rossa che ha portato, tra le altre cose, all’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia. L’allarme è stato lanciato soprattutto per il grave rischio di esondazioni dei fiumi, con situazioni definite critiche nel Vicentino, nel Veronese e nel Padovano.

Allerta meteo rossa in Veneto

Le previsioni meteo di mercoledì 28 febbraio preoccupano e non poco il Veneto, con una fase prolungata di precipitazioni estese e persistenti associate ad un flusso umido da sud-sudest in quota.

Il presidente Luca Zaia ha sottolineato come la Regione e la Protezione Civile stanno monitorando con attenzione l’intero territorio regionale ed in particolare i fiumi del Vicentino dove “i livelli idrometrici si stanno alzando”.

Fiumi a rischio esondazione e scuole chiuse

A preoccupare sono le condizioni dei bacini idrografici della zona, con i fiumi sotto osservazione per rischio esondazione. Le previsioni meteo, infatti, ipotizzano 200 millimetri di pioggia nelle 48 ore, condizioni che metterebbero a rischio la tenuta dei fiumi.

La perturbazione più violenta nelle scorse ore si è abbattuta a Vicenza, dove il Centro operativo comunale ha deciso per il 28 febbraio di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

Il provvedimento, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stato assunto per non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso.

Fonte foto: ANSA Protezioni in strada per frenare eventuali esondazioni di fiumi in Veneto

La situazione a Vicenza

E proprio il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha aggiornato i cittadini su Facebook, consigliando a tutti di restare in casa per “consentire gli interventi di soccorso e della Protezione Civile”.

“La situazione è critica, ci sono allagamenti importanti in particolare nella zona del Retrone. Evitate in tutta la città interrati e sottopassi. Limitate gli spostamenti” le parole del primo cittadino.

Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia

E intanto dal pomeriggio di martedì 27 è stata interrotta una parte della linea ferroviaria Milano-Venezia, nel tratto compreso tra le stazioni di Vicenza e Padova.

Il blocco al traffico è scattato per il rischio di inondazioni dei binari, soprattutto nella zona est del capoluogo berico, e nel comune di Torri di Quartesolo. In serata, poi Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), ha confermato il blocco della circolazione anche sulle tratte verso Treviso e Schio.

Per i viaggiatori provenienti da Verona e dalla Lombardia è stato attivato il servizio sostitutivo con i bus, collegato alla stazione di Padova, da dove poi è stato possibile riprendere i treni diretti verso Venezia e il Friuli Venezia Giulia.

Le zone interessate dall’allerta

Nello specifico, l’allerta rossa è stata diramata nei bacini idrografici Piave Pedemontano (BL-TV) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV -VR).

Allerta arancione nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Basso Brenta -Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) e Piave Pedemontano (BL-TV).

Allerta gialla nei bacini Alto Piave (BL), Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene, Tagliamento (VE-TV) e Adige-Garda e Monti Lessini (VR).