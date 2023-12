Allerta meteo per vento in 8 regioni dal Piemonte alla Sardegna, poi l'anticiclone a Natale: le previsioni

L’anticiclone piomba sul Natale. Tra la Vigilia e Santo Stefano, infatti, è attesa stabilità, anche se non mancheranno le piogge per via di correnti umide che causeranno alcuni annuvolamenti sulle regioni esposte. Prima, però, allerta meteo per le raffiche di vento in 8 regioni dal Piemonte alla Sardegna. Ecco le previsioni meteo del weekend lungo, fino al 26 dicembre.

Allerta meteo per il vento

Vento tra venerdì e sabato con raffiche in genere superiori ai 110-130km/h dai 2000-2200 metri, con un rischio esistente in merito alla caduta degli alberi. Il tutto accompagnato da nevicate anche copiose soprattutto su:

Valle d’Aosta;

Piemonte;

Lombardia;

Alto Adige;

Sardegna;

Sicilia;

Calabria;

Veneto.

Su città come Torino e Milano le raffiche potranno superare i 50-60km/h, almeno fino a domenica, quando è prevista una attenuazione.

Fonte foto: ANSA

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 22 dicembre

Nord : molta neve sui confini alpini con bufere di vento. Soleggiato sui restanti settori con nebbie sulla pianura veneta, vento forte al Nordovest. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi;

: molta neve sui confini alpini con bufere di vento. Soleggiato sui restanti settori con nebbie sulla pianura veneta, vento forte al Nordovest. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi; Centro: prevale il sole pur se con qualche addensamento nuvoloso tra Toscana e Umbria e locali velature in transito altrove. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi;

prevale il sole pur se con qualche addensamento nuvoloso tra Toscana e Umbria e locali velature in transito altrove. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: nuvoloso su ovest Sardegna e basso Tirreno con qualche pioggia su Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18 gradi.

Sabato 23 dicembre

Nord : residui addensamenti sulle Alpi con forte vento in quota. Sole offuscato da sottili velature e strati sui restanti settori. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18 gradi;

: residui addensamenti sulle Alpi con forte vento in quota. Sole offuscato da sottili velature e strati sui restanti settori. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18 gradi; Centro: poche variazioni, sole prevalente seppur localmente offuscato da velature e stratificazioni nuvolose alte. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18 gradi;

poche variazioni, sole prevalente seppur localmente offuscato da velature e stratificazioni nuvolose alte. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18 gradi; Sud: insiste un po’ di nuvolosità irregolare su Sardegna occidentale e basso Tirreno, ma senza fenomeni. Più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi.

Domenica 24 dicembre

Nord : giornata della Vigilia con sole prevalente, da segnalare solo qualche nube sulla Liguria e sul Nordest, senza fenomeni. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi;

: giornata della Vigilia con sole prevalente, da segnalare solo qualche nube sulla Liguria e sul Nordest, senza fenomeni. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi; Centro: nubi irregolari sulle regioni tirreniche con al più qualche pioviggine la sera sul Lazio. Soleggiato altrove. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17 gradi;

nubi irregolari sulle regioni tirreniche con al più qualche pioviggine la sera sul Lazio. Soleggiato altrove. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: nuvolosità irregolare su ovest Sardegna, nord Sicilia e regioni tirreniche ma senza fenomeni. Più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni per Natale e Santo Stefano

Lunedì 25 dicembre

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, nuvoloso con locali aperture sulla capitale e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno sul Gran Sasso;

– : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, nuvoloso con locali aperture sulla capitale e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nuvoloso con locali aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: sereno sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, sereno altrove.

Martedì 26 dicembre

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure venete, sereno sulle Dolomiti;

coperto con pioggia debole in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure venete, sereno sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno sul catanese e su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove