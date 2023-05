Allerta meteo in Emilia Romagna e Campania: scuole chiuse in diverse città delle regioni, ecco quali

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’Italia ancora nella morsa del maltempo. La Protezione Civile ha diramato l’allerta su 14 regioni per la giornata di martedì 16 maggio con la previsione di forti piogge per tutta la giornata. Situazione particolarmente delicata in Emilia Romagna, con la regione interessata da un livello di allerta massimo (rosso) e arancione. L’allerta arancione è stata diramata anche per alcune zone della Campania, delle Marche e della Sicilia. Allerta gialla, infine, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria.

Ancora maltempo sull’Emilia Romagna

Da diversi giorni il maltempo sta flagellando l’Emilia Romagna. Nella giornata di martedì 16 maggio sono previsti altri problemi provocati dal meteo praticamente su tutta la regione. L’Unità di crisi nazionale, dopo un incontro con i presidenti delle province di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna, ha deciso di chiudere in via cautelativa le scuole in tutti i comuni della città metropolitana di Bologna, dagli asili nido fino alle superiori.

Inoltre, come rende noto la Città metropolitana di Bologna, molti comuni stanno decidendo se chiudere le scuole anche per mercoledì 17, altra giornata di maltempo.

Le scuole chiuse in Emilia Romagna in via precauzionale

Anche a Ravenna si è deciso di chiudere le scuole a causa del maltempo. Lo ha deciso il sindaco Michele De Pascale alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano una forte ondata di maltempo.

Scuole chiuse in via precauzionale, sempre il 16 maggio, nei comuni di Cesena, Forlì, Faenza, Cervia, Bagnacavallo e altri. La Regione Emilia Romagna ha chiesto ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti e di ricorre, ove possibile, allo smart working.

La stessa amministrazione regionale fa sapere che nei comuni montani sono state dislocate unità di rinforzo nei punti in cui si sono verificate frane ed evacuazioni.

Quali sono le scuole chiuse per l’allerta meteo in Campania

L’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per martedì 16 maggio interessa anche diverse zone della Campania. Alla luce dell’allarme, diversi sindaci hanno optato per la chiusura delle scuole.

In provincia di Napoli hanno preso questa decisione i comuni di Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Sorrento, Meta, Piano di Sorrento, Quarto, Massa Lubrense, Procida, Monte di Procida, Villaricca, Sant’Antimo, Arzano, Qualiano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Afragola, Giugliano , Castellamare di Stabia, e Frattamaggiore.

Nel Salernitano, le scuole resteranno chiuse a Salerno, a Battipaglia, a Corbara, a Nocera Superiore, a Nocera Inferiore, a Sarno, a Cava de’ Tirreni, a Castel San Giorgio, a Pagani, a Sant’Egidio del Monte Albino, a Roccapiemonte, ad Angri (lo anticipa il sindaco sui social), a San Valentino Torio, a Fisciano, a Vietri sul Mare, a Sapri, a Pellezzano, a Scala, a Santa Marina, a Maiori, a Siano. In provincia di Caserta scuole chiuse a Succivo, Aversa, Villa Literno, Casaluce, Carinaro e Casal di Principe.