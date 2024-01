Allerta meteo in 8 regioni dalla pioggia alla neve fino al vento: aria artica e temporali a causa del vortice

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Aria artica, tanto freddo, ma anche pioggia, neve e vento. Con tanto di allerta gialla in 8 regioni per via dei temporali causati dal vortice che sta stringendo l’Italia nella sua morsa. La seconda settimana di gennaio è iniziata sotto l’acqua da Nord a Sud, col maltempo a dominare la scena. Ecco le previsioni degli esperti meteo fino al weekend.

Allerta gialla in 8 regioni

Per lunedì 8 gennaio la Protezione civile ha diramato una allerta gialla in 8 regioni.

Per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia-Romagna: Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Fonte foto: 123RF

Per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia-Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso;

Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Vortice sull’Italia, maltempo e freddo artico

Secondo gli esperti di 3bMeteo, l’irruzione di aria artica arrivata sull’Italia da lunedì 8 gennaio porterà un ulteriore calo delle temperature, favorendo anche qualche nevicata a bassa quota.

Il freddo artico dovrebbe colpire prevalentemente il Nord e le regioni adriatiche, sarà più smorzato sulle regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna, dove ci si aspetta un aumento termico tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio.

Tra venerdì 12 e il weekend, invece, un nuovo impulso artico dovrebbe quantomeno lambire la Penisola.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 8 gennaio

Nord : molte nubi in Piemonte e in Emilia-Romagna con sporadici fenomeni, nevosi fino in collina, maggiori aperture altrove. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 4 e 7 gradi;

: molte nubi in Piemonte e in Emilia-Romagna con sporadici fenomeni, nevosi fino in collina, maggiori aperture altrove. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 4 e 7 gradi; Centro: nuvoloso con piogge sparse sulle adriatiche e neve in Appennino a quote di collina. Più asciutto con locali schiarite altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 6 e 10 gradi;

nuvoloso con piogge sparse sulle adriatiche e neve in Appennino a quote di collina. Più asciutto con locali schiarite altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 6 e 10 gradi; Sud: tempo instabile con piogge e qualche temporale, specie in Sicilia. Neve in Appennino a quote di montagna. Temperature in calo, massime tra 10 e 16 gradi.

Martedì 9 gennaio

Nord : molte nubi in Piemonte con debole neve fino a quote collinari. Nuvolosità più fratta altrove con aperture anche ampie. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 3 e 6 gradi;

: molte nubi in Piemonte con debole neve fino a quote collinari. Nuvolosità più fratta altrove con aperture anche ampie. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 3 e 6 gradi; Centro: nuvoloso sulle regioni adriatiche con nevischio fino in collina. Più asciutto con ampie schiarite sulle tirreniche. Temperature in calo, massime tra 5 e 9 gradi;

nuvoloso sulle regioni adriatiche con nevischio fino in collina. Più asciutto con ampie schiarite sulle tirreniche. Temperature in calo, massime tra 5 e 9 gradi; Sud: a tratti instabile con piogge e rovesci intervallati da schiarite anche ampie. Sporadiche nevicate a quote di montagna. Temperature poco variate. Massime tra 9 e 14 gradi.

Mercoledì 10 gennaio

Nord : nuvoloso sul Piemonte e sull’Emilia Romagna ma con fenomeni scarsi o assenti, ampie schiarite sulle altre zone. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 3 e 5 gradi;

: nuvoloso sul Piemonte e sull’Emilia Romagna ma con fenomeni scarsi o assenti, ampie schiarite sulle altre zone. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 3 e 5 gradi; Centro: nuvoloso o molto nuvoloso con qualche sporadico fenomeno sull’Adriatico, nevoso fino a quote collinari in Appennino. Temperature senza variazioni, massime tra 6 e 10 gradi;

nuvoloso o molto nuvoloso con qualche sporadico fenomeno sull’Adriatico, nevoso fino a quote collinari in Appennino. Temperature senza variazioni, massime tra 6 e 10 gradi; Sud: irregolarmente nuvoloso sulle Isole maggiori e il basso Tirreno con locali piovaschi. Maggiori aperture altrove. Temperature poco variate. Massime tra 9 e 14 gradi.

Giovedì 11 gennaio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, sereno su quelle centrali. Al nord est : nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno altrove;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, sereno su quelle centrali. : nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia debole sui litorali e moderata su Roma, nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia debole sui litorali e moderata su Roma, nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. : nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nuvoloso con locali aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia moderata sul Catanese e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite sul Palermitano e su interne sarde, nuvoloso con locali aperture sul Cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, coperto con pioggia debole su interne siciliane.

Venerdì 12 gennaio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno altrove. Al nord est : sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno altrove. : sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nuvoloso con locali aperture sulle Murge, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Cagliaritano e sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, coperto con pioggia debole altrove.

Sabato 13 gennaio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali. Al nord est : sereno;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali. : sereno; Centro – Sul tirreno : sereno. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, sereno sulle subappenniniche e sul Gran Sasso;

– : sereno. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, sereno sulle subappenniniche e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: sereno sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno altrove.