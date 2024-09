Allerta meteo e temporali in Italia, le regioni in cui è attesa la pioggia: le previsioni su freddo e maltempo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le previsioni meteo della fine della seconda settimana di settembre vedono l’Italia spaccata in due, con tempo soleggiato al Nord e temporali al Centro-Sud. Ben 13 regioni in allerta per l’arrivo di precipitazioni violente, con nubifragi e grandine, neve oltre i 1000 metri. Giù anche le temperature, è la fine dell’estate.

Allerta meteo gialla in 13 regioni

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di venerdì 13 settembre.

Per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Friuli-Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Poi per rischio temporali nelle seguenti zone:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia-Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Costa ferrarese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Friuli-Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Marc-6, Marc-2, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico Trentino-Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento

: Provincia Autonoma di Trento Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Infine per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Friuli-Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico Trentino-Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento

: Provincia Autonoma di Trento Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo nel weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 13 settembre

Nord : residue piogge al mattino su Nordest ed Emilia Romagna, in attenuazione in giornata; neve sulle Alpi dai 1400m. Più sole al Nordovest. Temperature in diminuzione, massime tra 16 e 22 gradi;

: residue piogge al mattino su Nordest ed Emilia Romagna, in attenuazione in giornata; neve sulle Alpi dai 1400m. Più sole al Nordovest. Temperature in diminuzione, massime tra 16 e 22 gradi; Centro: tempo ancora diffusamente instabile con rovesci anche temporaleschi, più frequenti sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 24 gradi;

tempo ancora diffusamente instabile con rovesci anche temporaleschi, più frequenti sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 24 gradi; Sud: diffusa instabilità sulle regioni peninsulari tirreniche con rovesci e temporali, specie in Calabria. Variabile altrove. Temperature in calo, massime tra 20 e 25 gradi.

Sabato 14 settembre

Nord : soleggiato su tutte le regioni a partire dal mattino. Qualche annuvolamento più compatto interesserà le Alpi con residue nevicate sopra i 1500 metri. Temperature stabili, massime tra 19 e 25 gradi;

: soleggiato su tutte le regioni a partire dal mattino. Qualche annuvolamento più compatto interesserà le Alpi con residue nevicate sopra i 1500 metri. Temperature stabili, massime tra 19 e 25 gradi; Centro: variabilità con isolate precipitazioni sui settori adriatici ma in attenuazione, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 23 gradi;

variabilità con isolate precipitazioni sui settori adriatici ma in attenuazione, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 23 gradi; Sud: tempo ancora instabile con possibili acquazzoni e qualche temporale, specie nel pomeriggio. Temperature in diminuzione, massime tra 18 e 25 gradi.

Domenica 15 settembre

Nord : in prevalenza soleggiato su tutti i settori, eccezion fatta per qualche locale annuvolamento di passaggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 27 gradi;

: in prevalenza soleggiato su tutti i settori, eccezion fatta per qualche locale annuvolamento di passaggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 27 gradi; Centro: variabilità con qualche pioggia o acquazzone sui versanti adriatici. Prevale invece il sole sulle restanti regioni. Temperature in aumento, massime tra 24 e 27 gradi;

variabilità con qualche pioggia o acquazzone sui versanti adriatici. Prevale invece il sole sulle restanti regioni. Temperature in aumento, massime tra 24 e 27 gradi; Sud: residua instabilità con qualche pioggia o acquazzone tra bassa Calabria e Sicilia. Più asciutto altrove salvo occasionali fenomeni. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 27 gradi.

Arriva il freddo? Temperature in calo

In Italia – oltre ai nubifragi – arriva anche il calo delle temperature, durerà almeno fino a sabato, portandosi su valori diffusamente inferiori alle medie.

Le massime recupereranno qualche grado, ma risulteranno anch’esse inferiori alle medie: in sostanza, inizia a fare più freddo rispetto all’estate rovente.