Allerta meteo arancione e gialla con pioggia e neve secondo le previsioni: le regioni più colpite nel weekend

Ancora pioggia sull’Italia. Secondo gli esperti, infatti, una saccatura atlantica proveniente con un vortice ciclonico sulla Spagna dovrebbe portare il maltempo anche sul nostro Paese, con tanto di allerta meteo arancione e gialla in alcune regioni. Il giorno peggiore dovrebbe essere domenica 10 marzo, con precipitazioni e neve abbondante. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna

Per venerdì 8 marzo la Protezione civile ha diramato una allerta arancione per rischio idraulico in:

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; Emilia-Romagna: Costa ferrarese.

E ancora un’allerta gialla per rischio idraulico in:

Emilia-Romagna: Pianura ferrarese.

Poi un’allerta gialla per rischio idrogeologico in:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense.

Non solo pioggia: anche la neve protagonista

Il secondo weekend, come anticipato dagli esperti di 3bMeteo, sarà caratterizzato da neve abbondante che cadrà su Piemonte e Valle d’Aosta oltre i 700-900 metri, in estensione ai rilievi lombardi, già dalla serata di venerdì.

Sabato, invece, le nevicate si attenueranno sulle Alpi occidentali e si concentreranno su quelle centro-orientali, fino al pomeriggio.

Gli accumuli più importanti sono attesi in questa fase in Piemonte sul Verbano, con picchi fino a mezzo metro oltre i 1500 e intorno a 20-30 centimetri sul restante arco alpino occidentale, inferiori su quello centro-orientale.

Domenica, invece, nevicherà copiosamente su tutto l’arco alpino, dai 500-600 metri in su, con accumuli fino a 80 centimetri tra Alpi Marittime e Valle d’Aosta.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 8 marzo

Nord : nubi irregolari al mattino con piovaschi al Nordest, peggiora dal pomeriggio a partire da ovest con piogge, rovesci e neve sulle Alpi sopra i 700-900 metri. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 14 gradi;

: nubi irregolari al mattino con piovaschi al Nordest, peggiora dal pomeriggio a partire da ovest con piogge, rovesci e neve sulle Alpi sopra i 700-900 metri. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 14 gradi; Centro: prevale il sole su gran parte delle regioni, in serata peggiora dalla Toscana con rovesci e neve dai 1100m. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi;

prevale il sole su gran parte delle regioni, in serata peggiora dalla Toscana con rovesci e neve dai 1100m. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: soleggiato o poco nuvoloso ma con nubi in aumento in Campania. Piogge e temporali in Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 12 e 16 gradi.

Sabato 9 marzo

Nord : piogge e rovesci sparsi, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera su Piemonte e Liguria, anche intensi entro fine giornata. Neve dai 700-1000 metri. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi;

: piogge e rovesci sparsi, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera su Piemonte e Liguria, anche intensi entro fine giornata. Neve dai 700-1000 metri. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi; Centro: piogge e temporali in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, migliora già dal pomeriggio. Neve dai 1300 metri. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi;

piogge e temporali in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, migliora già dal pomeriggio. Neve dai 1300 metri. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi; Sud: instabilità in aumento sulle peninsulari con piogge e temporali, più asciutto sulla Sicilia. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi.

Domenica 10 marzo

Nord: perturbato con piogge e temporali anche intensi, in attenuazione in giornata a partire da Nordovest e Lombardia. Neve dai 600-1000 metri, più in basso a ovest. Temperature in calo, massime tra 9 e 13 gradi;

perturbato con piogge e temporali anche intensi, in attenuazione in giornata a partire da Nordovest e Lombardia. Neve dai 600-1000 metri, più in basso a ovest. Temperature in calo, massime tra 9 e 13 gradi; Centro: tempo perturbato con piogge e temporali anche forti, specie sulle regioni tirreniche. Neve in Appennino dai 1500 metri. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi;

tempo perturbato con piogge e temporali anche forti, specie sulle regioni tirreniche. Neve in Appennino dai 1500 metri. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi; Sud: iniziale stabilità, nubi in aumento in giornata con piogge in arrivo su isole maggiori e Campania. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 21 gradi.