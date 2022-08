Allerta meteo a Ferragosto: grandine e temporali in 5 regioni, Italia divisa in due nei prossimi giorni

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Una depressione di origine atlantica sta transitando sull’Europe occidentale, e il suo passaggio, tra domani e martedì, porterà a un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Rovinando le tradizionali celebrazioni in spiaggia di Ferragosto e il week-end lungo fuori porta di milioni di italiani.

Tempo instabile a Ferragosto: torna il maltempo al Centro e al Nord

In particolare al Centro e al Nord il tempo sarà particolarmente instabile, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità.

Dalla tarda mattinata di lunedì 15 agosto ci saranno precipitazioni sulle aree di diverse regioni, con fulmini, grandine e forti raffiche di vento.

Allerta gialla in 5 regioni a Ferragosto: rischio temporali violenti

I fenomeni meteo dovrebbero interessare in particolare cinque regioni, per cui, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni hanno diramato l’allerta gialla per Ferragosto.

In arrivo, per la giornata di #ferragosto, pioggia e temporali al Centro-Nord.

In arrivo, per la giornata di #ferragosto, pioggia e temporali al Centro-Nord.

🟡🔔 #allertaGIALLA prevista in 5 Regioni.

Il timore è che possano verificarsi eventi estremi, come alluvioni nelle zone in cui sono presenti criticità sul profilo idrogeologico, e temporali con grandinate violente che potrebbe causare danni a veicoli e case.

Italia spaccata nella settimana dopo Ferragosto: torna il caldo al Sud

Al Sud, dopo la pioggia e la tregua dal caldo, farà lentamente il suo ritorno l’anticiclone africano, che dal Maghreb riporterà l’afa e le temperature intense su tutto il Meridione già dalla notte tra il 15 e il 16 agosto.

Cielo nero invece in Sardegna e al Nord, interessate da temporali e rovesci per tutto lunedì e martedì. La situazione migliorerà sull’isola solo da mercoledì, con la risalita dell’anticiclone dal Sud.

A metà settimana il maltempo dovrebbe permanere soprattutto nel quadrante ovest del Settentrione, su Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.

L’Italia sarà a quel punto divisa in due, con temperature sempre più alte al Sud, con valori che arriveranno anche a 44° C tra mercoledì e giovedì in Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, e il cielo che continuerà a essere coperto al Nord, dove le massime non arriveranno ai 30° C.