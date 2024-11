Allerta massima a Parigi per Francia - Israele, 4 mila poliziotti dopo la "caccia all'ebreo" di Amsterdam

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’allerta è massima a Parigi per la partita di calcio tra Francia e Israele in programma giovedì 14 novembre: si temono incidenti dopo l’aggressione ai tifosi israeliani ad Amsterdam in occasione del recente match di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv.

Per Francia – Israele a Parigi pronti 4 mila poliziotti

A Parigi, in occasione della partita di Nations League tra Francia e Israele, ci saranno 4 mila poliziotti, cioè uno ogni cinque spettatori. Sono previsti, infatti, solo 20 mila spettatori allo Stade de France, impianto che potrebbe contenerne quattro volte tanto.

A contribuire alla scarsa affluenza di pubblico a Parigi è stato anche l’invito rivolto dalle autorità israeliane ai propri cittadini a disertare la partita, dopo quella che è stata definita una “caccia all’ebreo” per le strade di Amsterdam a margine di Ajax-Maccabi Tel Aviv.

Macron è atteso sugli spalti dello Stade de France per assistere alla partita di calcio tra Francia e Israele.

La polemica politica su Francia – Israele a Parigi

La partita Francia – Israele è finita anche al centro di un caso politico nel paese transalpino.

Il deputato lepenista Julien Odoul, nei giorni scorsi, ha suggerito di spostare il match in Corsica, “dove non c’è antisemitismo”.

Il deputato della sinistra radicale Louis Boyard, invece, ha chiesto addirittura l’annullamento dell’incontro, oltre all’esclusione di Israele dall’Uefa.

Il governo francese, però, ha deciso di andare avanti come da programma, aumentando però le misure di sicurezza. Tra gli spettatori sono previsti il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il primo ministro Michel Barnier e l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy.

Perché Mbappé non giocherà Francia – Israele?

Un altro caso che sta facendo discutere in Francia in vista della partita di Nations League contro Israele è quello che vede protagonista Kylian Mbappé, stella della nazionale transalpina, assente dai convocati del commissario tecnico Didier Deschamps.

Il ct francese ha spiegato che Mbappé è assente “perché è meglio così”, anche se, ha assicurato Deschamps, l’attaccante “voleva giocare”.

Su Radio J, emittente della comunità ebraica, l’opinionista Frank Tapiro ha però insinuato il dubbio: “Spero che non ci siano ragioni politiche” dietro all’assenza di Mbappé contro Israele.