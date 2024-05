Allerta maltempo in 9 regioni d'Italia, grandine e allagamenti da Torino a Verona: la situazione meteo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Italia è tornata nella morsa del maltempo: la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione in Emilia Romagna, ma diverse altre zone d’Italia, tra cui Torino e Verona, sono state colpite da grandinate e allagamenti. La situazione meteo in Italia.

Allerta meteo in Italia: la situazione

Nella giornata di venerdì 24 maggio, la Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione in Emilia Romagna per rischio idraulico. In particolare, la zona soggetta a maltempo è quella della costa ferrarese.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico anche in Calabria e Veneto. Allerta meteo gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Puglia. Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto.

Grandine e danni alle coltivazioni in provincia di Verona

Un violento nubifragio si è abbattuto nella mattinata di sabato 25 maggio a Bonavicina, nel comune di San Pietro di Morubio, e in altre zone della Bassa veronese. Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, Condifesa Verona Codive, l’ente che si occupa delle assicurazioni agevolate in agricoltura, ha reso noto che sono scesi 60 millimetri di pioggia in 10 minuti con grandine di piccole dimensioni ma persistente.

L’episodio di maltempo ha creato una fitta coltre di ghiaccio a terra, che ha danneggiato le colture presenti in zona (soprattutto erbacee, tabacco, mais e pomodoro).

Il maltempo con grandine ha colpito anche i comuni di Boschi Sant’Anna, Casaleone, Belfiore, Roverchiara e Zevio.

Fonte foto: ANSA

Una violenta grandinata ha colpito la città di Torino nella giornata di venerdì 24 maggio: le strade sono state imbiancate dalla grandine e diverse scuole hanno subito danni.

Grandine e allagamenti a Torino

Strade sommerse dalla grandine anche a Torino. Le immagini delle vie della città imbiancate dalla violenta grandinata hanno fatto rapidamente il giro del web.

Le piogge persistenti e violente di questi giorni hanno provocato anche alcune infiltrazioni presso diversi istituti scolastici del Torinese. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Torino venerdì 24 maggio ha inoltre causato l’allagamento degli uffici di Film Commission e dei festival del Museo del Cinema in via Cagliari 30. L’acqua, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, ha danneggiato in modo grave i server, bloccando tra l’altro tutti i servizi di posta elettronica.