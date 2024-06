Allerta gialla per caldo in 6 città, prima ondata di calore ma temporali al Nord: previsioni meteo del weekend

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il weekend che ci attende sarà all’insegna del grande caldo in diverse zone d’Italia, con la prima ondata di calore dell’anno e allerta gialla in 6 città. Non mancheranno, però, i temporali al Nord. Di seguito, ecco le previsioni meteo per le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno.

Allerta gialla per ondate di calore in 6 città d’Italia

Lo scorso 20 maggio è ripresa la fase operativa e la pubblicazione sul portale del ministero della Salute dei bollettini per l’estate 2024 sulle ondate di calore. Per la giornata di venerdì 7 giugno, solo in una città d’Italia è segnalato l’avviso di allerta gialla: è Bologna. Sabato 8 giugno, invece, è allerta gialla per ondate di calore in 6 città: Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Roma.

Allerta gialla per maltempo in una regione d’Italia

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per maltempo (rischio idraulico) per una regione d’Italia nella giornata di venerdì 7 giugno: si tratta del Veneto e, in particolare, del Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Le previsioni meteo per venerdì 7 giugno

Nord: Sole prevalente, salvo nubi in Liguria e variabilità diurna sulle zone alpine con qualche rovescio in locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in rialzo, con massime comprese tra i 26 e i 31 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 8 giugno

Nord: Persiste tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con l’arrivo di qualche rovescio o temporale a partire dal pomeriggio sulle aree alpine. Temperature stazionarie, con massime tra i 26 e i 31 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 9 giugno

Nord: Peggiora a partire dal pomeriggio con piogge e rovesci a tratti temporaleschi, in estensione dal Nordovest a Triveneto ed Emilia Romagna, anche forti. Temperature in calo, con massime tra i 26 e i 30 gradi.

Centro: Sole offuscato dal transito di velature e stratificazioni alte, più nuvole la sera sulle regioni tirreniche con qualche rovescio. Temperature stabili, con massime tra i 27 e i 32 gradi.

Sud: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con sole offuscato da sottili velature. Temperature in rialzo, con massime comprese tra i 32 e i 37 gradi.